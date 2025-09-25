 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 806,00
-0,17%
Meta en baisse après qu'un rapport ait indiqué qu'il risque d'être inculpé par l'UE pour n'avoir pas contrôlé les messages illégaux
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 19:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** Les actions de Meta Platforms META.O chutent de 1,4 % à 749,71 $

** Selon Bloomberg News, META devrait faire l'objet d'un acte d'accusation de la part de l'Union européenne pour n'avoir pas contrôlé de manière adéquate les contenus illégaux, risquant ainsi de se voir infliger des amendes

** Si les conclusions sont confirmées, Meta risque une amende pouvant aller jusqu'à 6 % de son chiffre d'affaires annuel mondial

** Nous sommes en désaccord avec toute suggestion selon laquelle nous aurions enfreint la DSA et nous continuons à négocier avec la Commission européenne sur ces questions", a déclaré le porte-parole de Meta à Reuters

** Meta a augmenté de 30 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture

Valeurs associées

META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
750,7250 USD NASDAQ -1,31%


