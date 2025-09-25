Meta en baisse après qu'un rapport ait indiqué qu'il risque d'être inculpé par l'UE pour n'avoir pas contrôlé les messages illégaux

25 septembre - ** Les actions de Meta Platforms META.O chutent de 1,4 % à 749,71 $

** Selon Bloomberg News, META devrait faire l'objet d'un acte d'accusation de la part de l'Union européenne pour n'avoir pas contrôlé de manière adéquate les contenus illégaux, risquant ainsi de se voir infliger des amendes

** Si les conclusions sont confirmées, Meta risque une amende pouvant aller jusqu'à 6 % de son chiffre d'affaires annuel mondial

** Nous sommes en désaccord avec toute suggestion selon laquelle nous aurions enfreint la DSA et nous continuons à négocier avec la Commission européenne sur ces questions", a déclaré le porte-parole de Meta à Reuters

** Meta a augmenté de 30 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture