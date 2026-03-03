 Aller au contenu principal
Wall Street ouvre en nette baisse, le Moyen-Orient réveille le spectre de l'inflation
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 15:49

La Bourse de New York a ouvert en nette baisse mardi, les investisseurs fuyant le risque alors qu'ils évaluent l'impact du conflit au Moyen-Orient sur l'économie et, en particulier, sur l'inflation.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 854,78 points, soit 1,75%, à 48.050,00 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 1,65% à 6.768,13 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 1,99%, soit 453,18 points, à 22.295,68 points.

La menace de Téhéran d'attaquer tout navire tentant de transiter par le détroit d'Ormuz, conjuguée à l'interruption de la production de plusieurs groupes de pétrole et de gaz du Moyen-Orient à la suite d'attaques iraniennes, a entraîné une hausse des tarifs de transport maritime et des prix du brut et du gaz naturel, ce qui inquiète particulièrement les investisseurs.

Les craintes inflationnistes, qui avaient été reléguées au second plan à mesure que les politiques monétaires des banques centrales portaient leurs fruits, sont donc de retour, ce qui a conduit les opérateurs à anticiper une politique monétaire plus restrictive, y compris de la part de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Les contrats à terme indiquent désormais une probabilité de 30,7% d'une baisse des taux d'intérêt d'au moins 25 points de base en juin, contre 49,6% la semaine dernière et plus de 56% il y a un mois, selon l'outil CME FedWatch.

Les rendements obligataires américains sont en forte hausse pour la deuxième séance consécutive.

"Ce sont des jours difficiles pour ceux qui prennent des risques, et pour l'instant, l'énergie règne en maître", a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB.

Plusieurs membres de la Banque centrale américaine doivent prendre la parole plus tard dans la journée et les investisseurs chercheront dans leurs propos des indices sur la manière dont l'institution voit la crise.

La Bourse de New York avait pourtant mieux résisté lundi à la fuite du risque, les investisseurs s'étant tournés vers les valeurs à forte croissance, notamment la technologie, moins susceptible de subir les impacts du conflit.

Les compagnies aériennes, déjà malmenées lundi par la hausse des prix du pétrole et la perturbation du trafic, souffrent encore mardi, American AirLines AAL.O et Southwest LUV.N reculant d'environ 4% dans les premiers échanges.

Target TGT.N , qui a publié mardi des perspectives optimistes pour l'année en cours, gagne 3%, tandis que son rival Best Buy BBY.N , qui a fait état d'un bénéfice au quatrième trimestre supérieur aux estimations, prend 6,5%.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N3ZR0X0

(Rédigé par Diana Mandiá)

