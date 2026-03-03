Hausse des prix de l'énergie: les devises européennes et l'or malmenés

( AFP / THOMAS SAMSON )

Les devises européennes pâtissent mardi des craintes grandissantes sur les économies du continent avec la flambée des prix de l'énergie déclenchée par la guerre au Moyen-Orient, qui profite au dollar, mais pas aux métaux précieux.

Après avoir perdu plus d'1% face au billet vert, à 1,1567 dollar pour un euro, la monnaie unique européenne baissait de 0,98% vers 14H55 GMT (15H55 à Paris) à 1,1574 dollar.

La devise britannique chutait de 0,87%, à 1,3291 dollar pour une livre.

"Les devises européennes (...) sont celles qui se sont le plus dépréciées face au dollar" depuis le début du conflit, "reflétant les craintes des acteurs du marché quant à l'impact d'un nouveau choc énergétique sur les économies européennes", résume Lee Hardman, analyste chez MUFG.

Même le franc suisse, pourtant considéré comme une valeur refuge, reculait de 0,74%.

La paralysie du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, où transite environ 20% du pétrole et du GNL mondiaux, et les attaques sur des installations énergétiques dans la région font craindre une nouvelle envolée des prix des hydrocarbures, comme celle qui avait suivi le début de la guerre en Ukraine.

En conséquence, le prix du gaz européen a explosé d'environ 75% depuis vendredi, tandis que les deux références mondiales du pétrole brut ont gonflé d'environ 15%.

L'inflation dans la zone euro était revenue autour de la cible de 2% visée par la Banque centrale européenne (BCE).

Mais l'envolée des prix de l'énergie réveille les risques de "stagflation", c'est-à-dire d'une inflation tenace combinée à une croissance fragile, souligne Neil Wilson, analyste de Saxo Markets.

"Plus le conflit se prolonge, plus ses conséquences sur l'inflation et la croissance économique de la zone euro seront importantes", souligne Bert Colijn, d'ING.

L'or relâchait pour sa part 5,14% à 5.048,34 dollars l'once (31,1 g), et l'argent tombait de 10,90% à 79,6343 dollars l'once.

"Les investisseurs vendent sans discernement, y compris des valeurs refuges comme l'or", pour "se ruer sur le dollar et l'énergie", explique Kathleen Brooks, de XTB, interrogée par l'AFP.

Dans ce contexte, "l'or et l'argent sont traités comme des actions et subissent la même vague de ventes", constate l'analyste.

Par ailleurs, le marché anticipe des "risques inflationnistes" aux Etats-Unis "liés à la guerre au Moyen-Orient et, par conséquent, revoit à la baisse ses anticipations de réductions des taux d'intérêt" américains, ce qui dope le billet vert et plombe l'or, ajoute Thu Lan Nguyen, analyste chez Commerzbank.

Cours de mardi Cours de lundi

----------------------------------

14H55 GMT 22H00 GMT

EUR/USD 1,1574 1,1688

EUR/JPY 182,66 183,97

EUR/CHF 0,9086 0,9109

EUR/GBP 0,8708 0,8718

USD/JPY 157,82 157,39

USD/CHF 0,7851 0,7792

GBP/USD 1,3291 1,3407