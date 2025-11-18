Wall Street ouvre en nette baisse, la "tech" prolonge ses pertes

La Bourse de New York a ouvert en nette baisse mardi, le secteur technologique poursuivant ses pertes à la veille de la publication des résultats de Nvidia

NVDA.O , tandis que les paris sur une baisse des taux d'intérêt américains en décembre se sont réduits.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 486,06 points, soit 1,04%, à 46.104,18 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,53% à 6.637,24 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 0,61%, soit 137,48 points, à 22.570,60 points.

La plupart des valeurs technologiques de premier plan restent sous pression en début de séance, Nvidia étant à nouveau dans le rouge (-1,39%) dans l'attente de la publication de ses résultats trimestriels mercredi après la clôture de la Bourse.

Ce sera un test important pour la coqueluche américaine de l'intelligence artificielle (IA) et, probablement, pour l'ensemble du secteur, qui souffre depuis des semaines de la méfiance des investisseurs, alors que ses valorisations ont récemment atteint des niveaux record et que les annonces d'investissements colossaux se succèdent, souvent au moyen de ventes massives de dette.

Amazon.com AMZN.O cède 1,46%, Microsoft Corp MSFT.O 1,53%, Intel INTC.O 1,63% et Advanced Micro Devices AMD.O 2,47%.

Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, qui a connu une bonne séance la veille après l'annonce par Berkshire Hathaway BRKa.N de l'acquisition d'une participation, grappille encore 0,45% à l'ouverture mardi.

Le directeur général de l'entreprise technologique, Sundar Pichai, a par ailleurs déclaré dans une interview accordée à la BBC qu'aucune entreprise, pas même Alphabet, ne sortirait indemne si une bulle autour de l'IA venait à éclater.

"(Il existe) des inquiétudes quant au fait que les dépenses liées à l'IA soient de plus en plus financées par les marchés obligataires plutôt que par les flux de trésorerie disponibles. Même si cela ne devrait pas changer la donne, cela augmente les enjeux pour générer un retour sur investissement positif dans le cadre de dépenses aussi massives", écrit dans une note Tom Nelson, responsable de la stratégie de marché chez Franklin Templeton Investment Solutions.

Aux inquiétudes liées à la technologie s'ajoutent les espoirs déçus des investisseurs concernant la politique monétaire américaine, une baisse des taux en décembre étant jugée moins probable après une série de déclarations de responsables de la Réserve fédérale (Fed) prônant une approche "hawkish" dans un contexte de retard des données officielles et de craintes inflationnistes.

Le rapport sur l'emploi du mois de septembre, retardé en raison du "shutdown" de l'administration fédérale, devrait être publié jeudi, et aller dans le même sens que les enquêtes menées le mois dernier par plusieurs cabinets privés, qui indiquaient un ralentissement du marché du travail.

Aux valeurs, Home Depot HD.N , qui a abaissé mardi sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année, recule de 3,40%. Son concurrent Lowe's LOW.N perd 1,85% dans son sillage.

Le fabricant de peinture Axalta Coating Systems AXTA.N prend 4,38% alors qu'Akzo Nobel AKZO.AS , le fabricant de la peinture Dulux, a annoncé mardi son intention de l'acquérir.

L'action de la société chinoise PDD Holdings cotée à New York PDD.O cède plus de 5%, le propriétaire de Temu étant pénalisé par ses perspectives incertaines.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)