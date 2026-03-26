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Wall Street ouvre en nette baisse, incertitude au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 14:52

L'enseigne Wall Street à la Bourse de New York (NYSE) dans l'arrondissement de Manhattan à New York

L'enseigne Wall Street à la Bourse de New York (NYSE) dans l'arrondissement de Manhattan à New York

La Bourse de New ‌York a ouvert en baisse jeudi, les investisseurs restant prudents face ​à l'incertitude entourant les éventuelles négociations pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 237,96 points, ​soit 0,51% à 46.191,53 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de ​0,82% à 6.538,14 points.

Le Nasdaq Composite ⁠cède 1,16%, soit 253,76 points, à 21.676,07 points.

Les Etats-Unis et ‌l'Iran multiplient les déclarations et les signaux contradictoires sur l'éventualité d'un accord pour mettre fin à près d'un ​mois de conflit, ‌ce qui maintient dans l'incertitude les investisseurs, impatients ⁠de voir la guerre prendre fin.

Donald Trump affirme que les Iraniens "supplient" les Etats-Unis de parvenir à un accord, mais les autorités iraniennes ⁠nient depuis le ‌début de la semaine négocier avec Washington.

La guerre au ⁠Moyen-Orient a déjà commencé à freiner la croissance mondiale, a ‌averti jeudi l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ⁠dans ses nouvelles perspectives, tandis que le prix du ⁠pétrole remonte après ‌un bref répit et remet les craintes inflationnistes au premier plan.

La ​situation a tellement modifié les ‌perspectives que les opérateurs ne s'attendent plus à un assouplissement de la part de ​la Réserve fédérale américaine (Fed) cette année.

Dans ce contexte, les déclarations des membres de la banque centrale Lisa Cook, Stephen ⁠Miran, Michael Barr et Philip Jefferson feront l'objet d'une analyse approfondie des investisseurs plus tard dans la journée.

Aux valeurs, Jefferies est en légère hausse après la publication de ses résultats au premier trimestre mercredi.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur

(Rédigé par Diana Mandiá, ​édité par Augustin Turpin)

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2 commentaires

  • 15:23

    la bourse s'effondre avec 0,5% ! du grand journalisme

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