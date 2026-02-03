 Aller au contenu principal
Wall Street ouvre en légère hausse, focus sur les résultats
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 15:53

La Bourse de New York a ouvert en hausse prudente mardi, les investisseurs accueillant favorablement une série de résultats d'entreprises, tandis que les turbulences liées au marché des métaux précieux se sont apaisées avec le rebond des prix de l'or et de l'argent.

L'indice Dow Jones .DJI a ouvert presque stable (-0,02%) à 49.397,28 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,15% à 6.986,99 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC avance de 0,34%, soit 79,04 points, à 23.671,15 points.

L'attention des investisseurs se concentre sur les résultats d'entreprise, dans le cadre d'une semaine riche en publications de groupes de premier plan, parmi lesquels Alphabet GOOGL.O et Amazon AMZN.O , à un moment où les investisseurs manifestent un intérêt croissant pour le retour sur investissement des ambitieux plans de dépenses des entreprises du secteur de l'intelligence artificielle IA.

Palantir Technologies PLTR.O bondit de plus de 5% dans les premiers échanges, ses résultats ayant mis en évidence la demande pour ses outils d'IA appliqués au domaine militaire.

Le rebond des prix des métaux précieux soutient également l'optimisme, tandis que les opérateurs sont confrontés aux incertitudes suscitées par l'approche future de Kevin Warsh, candidat de la Maison blanche à la présidence de la Réserve fédérale (Fed) après la fin du mandat de Jerome Powell en mai prochain.

La Chambre des représentants tente par ailleurs d'adopter un accord visant à mettre fin à la nouvelle fermeture de l'administration fédérale américaine, qui a de nouveau perturbé le calendrier des publications économiques, retardant notamment le rapport sur l'emploi du mois de janvier, qui devait être publié vendredi.

Sur le reste de l'actualité, Pfizer cède 4,31% après la publication de ses résultats trimestriels.

PepsiCo PEP.O prend 2,75% après un quatrième trimestre meilleur que prévu. Le groupe prévoit par ailleurs de baisser le prix de ses marques phares aux États-Unis jusqu'à 15%, en réponse aux remarques des consommateurs sur leur accessibilité.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N3YZ0SD

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

ALPHABET-A
342,8501 USD NASDAQ -0,24%
AMAZON.COM
240,6050 USD NASDAQ -0,97%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 422,47 Pts Index Ex +0,03%
NASDAQ Composite
23 389,89 Pts Index Ex -0,86%
PALANTIR TECHNOLOGIES
155,0556 USD NASDAQ +4,94%
PEPSICO
160,8900 USD NASDAQ +3,67%
S&P 500 INDEX
6 948,86 Pts CBOE -0,40%
USA BENCHMARK 10A
4,318 Rates +1,77%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

