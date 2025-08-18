Wall Street ouvre en légère baisse avant une semaine riche en résultats et événements

L'entrée de Wall Street de la NYSE à New York, États-Unis

La Bourse de New York a ouvert en légère baisse lundi, au lancement d'une semaine marquée par les publications financières des principaux détaillants américains et alors que les marchés se préparent pour une actualité chargée sur les fronts géopolitique et économique.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 50,90 points, soit 0,11%, à 44.895,22 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,09% à 6.443,74 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,06%, soit 11,83 points, à 21.611,15 points.

Ce lundi, le front géopolitique est au centre de l'attention.

Le président américain Donald Trump recevra aujourd'hui son homologue ukrainien Volodimir Zelensky et plusieurs dirigeants européens, dont Emmanuel Macron, pour discuter d'un accord de paix, à la suite du sommet entre Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine la semaine dernière, qui n'a donné aucun résultat concret.

"Le début de la semaine sera plutôt calme", a déclaré Lars Skovgaard, stratège en chef chez Danske Bank, après les discussions entre la Russie et les États-Unis vendredi.

L'événement économique majeur de la semaine sera le symposium de Jackson Hole organisé par la Réserve fédérale de Kansas City du 21 au 23 août, au cours duquel le président de la Fed, Jerome Powell, devrait s'exprimer sur les perspectives économiques et le cadre politique de la banque centrale

Les marchés suivront aussi de près les résultats de Walmart, Home Depot, et Target, entre autres, attendus cette semaine, afin de déterminer dans quelle mesure les incertitudes commerciales et les anticipations inflationnistes ont affecté les consommateurs américains.

Aux valeurs, Soho House atteint son plus haut niveau en plus de trois ans, avance de 16,10% après l'annonce qu'elle être privatisée dans le cadre d'une transaction de 2,7 milliards de dollars menée par la société new-yorkaise MCR Hotels.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)