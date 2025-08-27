Wall Street ouvre en légère baisse avant les résultats de Nvidia

Des traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York

PARIS (Reuters) -La Bourse de New York a ouvert en légère baisse mercredi avant les résultats de Nvidia attendus après la clôture des marchés.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 33,71 points, soit 0,07% à 45.384,36 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,10% à 6.459,21 points. Le Nasdaq Composite cède quant à lui 0,12% soit 26,28 points, à 21.516,504.

Les investisseurs attendent les résultats trimestriels du géant technologique américain Nvidia, prévus après la clôture des marchés, afin d'affiner leurs prévisions sur la dynamique du secteur de l'intelligence artificielle.

Certains craignent que le secteur technologique dans son ensemble, qui représente environ la moitié du S&P 500, ne soit survalorisé. Sam Altran, co-fondateur d'OpenAI, a même évoqué une bulle.

Les marchés, qui prévoient une croissance de 50% des revenus de Nvidia sur la période, seront également attentifs à l'activité en Chine.

La société a conclu un accord avec l'administration de Donald Trump accordant au gouvernement américain 15% des recettes provenant de la vente de certaines puces dans le pays.

Les inquiétudes autour du limogeage de la gouverneure de la Réserve fédérale américaine (Fed) Lisa Cook par Donald Trump, qui pourrait donner lieu à une longue bataille juridique, ne font pas paniquer les investisseurs pour l'instant.

(Rédigé par Bertrand De Meyer, édité par Kate Entringer)