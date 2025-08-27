 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 753,03
+0,56%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street ouvre en légère baisse avant les résultats de Nvidia
27/08/2025 à 16:03

Des traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York



PARIS (Reuters) -La Bourse de New York a ouvert en légère baisse mercredi avant les résultats de Nvidia attendus après la clôture des marchés.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 33,71 points, soit 0,07% à 45.384,36 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,10% à 6.459,21 points. Le Nasdaq Composite cède quant à lui 0,12% soit 26,28 points, à 21.516,504.

Les investisseurs attendent les résultats trimestriels du géant technologique américain Nvidia, prévus après la clôture des marchés, afin d'affiner leurs prévisions sur la dynamique du secteur de l'intelligence artificielle.

Certains craignent que le secteur technologique dans son ensemble, qui représente environ la moitié du S&P 500, ne soit survalorisé. Sam Altran, co-fondateur d'OpenAI, a même évoqué une bulle.

Les marchés, qui prévoient une croissance de 50% des revenus de Nvidia sur la période, seront également attentifs à l'activité en Chine.

La société a conclu un accord avec l'administration de Donald Trump accordant au gouvernement américain 15% des recettes provenant de la vente de certaines puces dans le pays.

Les inquiétudes autour du limogeage de la gouverneure de la Réserve fédérale américaine (Fed) Lisa Cook par Donald Trump, qui pourrait donner lieu à une longue bataille juridique, ne font pas paniquer les investisseurs pour l'instant.

(Rédigé par Bertrand De Meyer, édité par Kate Entringer)

  • Des ouvriers intallent le tapis rouge à la veille de l'ouverture de la 82e Mostra de Venise, le 26 août 2025 ( AFP / Stefano RELLANDINI )
    Venise déroule le tapis rouge au cinéma mondial
    information fournie par AFP 27.08.2025 16:45 

    Grand rendez-vous cinéma de la rentrée, le festival de Venise démarre mercredi avec son lot de stars glamour tout en promettant des œuvres très politiques avec un film sur la mort d'une petite fille à Gaza ou une chronique de l'ascension de Vladimir Poutine vers ... Lire la suite

  • Le militant des droits huamins Boniface Mwangi salue ses partisans après avoir annoncé sa candidature à l'élection présidentielle, le 27 août 2025 à Nairobi, au Kenya ( AFP / SIMON MAINA )
    Kenya: un célèbre militant très critique du président Ruto annonce sa candidature pour 2027
    information fournie par AFP 27.08.2025 16:16 

    Le président kényan William Ruto, qui brigue sa réélection en 2027, a depuis mercredi un nouvel adversaire : Boniface Mwangi, célèbre militant des droits humains et l'un de ses plus féroces critiques, a annoncé sa candidature au scrutin, quelques semaines après ... Lire la suite

  • Des soldats israéliens lors d'une opération à Naplouse, en Cisjordanie occupée, le 27 août 2025 ( AFP / Jaafar ASHTIYEH )
    Cisjordanie: nouvelle opération militaire israélienne à Naplouse
    information fournie par AFP 27.08.2025 15:51 

    L'armée israélienne a entamé mardi avant l'aube une vaste opération dans la vieille ville de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée, mobilisant des dizaines de soldats et de blindés, selon des témoins et des responsables palestiniens. Cet "assaut (...) ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 4 août 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street ouvre en petite baisse, suspendue aux résultats de Nvidia
    information fournie par AFP 27.08.2025 15:35 

    La Bourse de New York a ouvert en baisse mercredi, dans l'attente des résultats trimestriels du géant des semiconducteurs Nvidia après clôture, l'un des leaders du très convoité secteur de l'intelligence artificielle (IA). Dans les premiers échanges, le Dow Jones ... Lire la suite

