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Wall Street ouvre en hausse, Waller se dit enclin à maintenir les taux
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 16:00
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La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi à la suite des déclarations de Christopher Waller, gouverneur de la Fed, se disant enclin à faire preuve de patience en matière de politique monétaire.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 338,87 points, soit 0,64%, à 53.400,82 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,45% à 7.700,85 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,45%, soit 118,74 points, à 26.336,57 points.

Alors que le mois de septembre est historiquement peu favorable aux rendements boursiers, le moral des investisseurs est mis à rude épreuve face au regain d'hostilités entre les États-Unis et l'Iran.

Les probabilités d’une hausse des taux ont fortement augmenté au cours de la semaine dernière, les marchés tablant désormais sur une probabilité de 62% d’une hausse en septembre, selon l’outil CME FedWatch.

Christopher Waller, gouverneur de la Réserve fédérale américaine (Fed), a toutefois déclaré jeudi qu'il était disposé à maintenir les taux d'intérêt inchangés ce mois-ci si les données confirmaient un ralentissement des pressions inflationnistes.

En ce qui concerne l'analyse des prochaines données sur l'inflation, "donnons une chance à la désinflation, et attendons, nous pouvons patienter jusqu'à la prochaine réunion" pour voir comment les données se présentent, a déclaré Christopher Waller lors d'un événement Reuters NEXT Newsmaker à Washington.

"Il faut tenter le coup pour voir si la désinflation se poursuit. Mais je ne prends pas de risque inconsidéré", a-t-il ajouté.

En attendant, les investisseurs se tournent désormais vers le rapport sur l'emploi aux États-Unis, prévu vendredi, pour affiner leurs perspectives.

Aux valeurs, Microsoft MSFT.O gagne 2,9% au gré de la publication des chiffres d'affaires trimestriels de sa division de cloud computing Azure.

Toujours dans la technologie, Snowflake SNOW.N bondit de 22,7% après avoir dépassé les attentes concernant ses résultats trimestriels et relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel.

À l'inverse, Broadcom AVGO.O perd 4,9% en dépit d'un relèvement de ses prévisions, tout en signalant un risque de pénurie.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N44V0KH

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|

Valeurs associées

BROADCOM
346,9000 USD NASDAQ -5,54%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
53 636,22 Pts Index Ex +1,08%
MICROSOFT
512,3550 USD NASDAQ +3,13%
NASDAQ Composite
26 521,65 Pts Index Ex +1,16%
S&P 500 INDEX
7 731,69 Pts CBOE +0,85%
SNOWFLAKE
370,170 USD NYSE +20,90%
USA BENCHMARK 10A
4,820 Rates -0,20%
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