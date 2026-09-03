Wall Street ouvre en hausse, Waller se dit enclin à maintenir les taux

La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi à la suite des déclarations de Christopher Waller, gouverneur de la Fed, se disant enclin à faire preuve de patience en matière de politique monétaire.
Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 338,87 points, soit 0,64%, à 53.400,82 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,45% à 7.700,85 points.
Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,45%, soit 118,74 points, à 26.336,57 points.
Alors que le mois de septembre est historiquement peu favorable aux rendements boursiers, le moral des investisseurs est mis à rude épreuve face au regain d'hostilités entre les États-Unis et l'Iran.
Les probabilités d’une hausse des taux ont fortement augmenté au cours de la semaine dernière, les marchés tablant désormais sur une probabilité de 62% d’une hausse en septembre, selon l’outil CME FedWatch.
Christopher Waller, gouverneur de la Réserve fédérale américaine (Fed), a toutefois déclaré jeudi qu'il était disposé à maintenir les taux d'intérêt inchangés ce mois-ci si les données confirmaient un ralentissement des pressions inflationnistes.
En ce qui concerne l'analyse des prochaines données sur l'inflation, "donnons une chance à la désinflation, et attendons, nous pouvons patienter jusqu'à la prochaine réunion" pour voir comment les données se présentent, a déclaré Christopher Waller lors d'un événement Reuters NEXT Newsmaker à Washington.
"Il faut tenter le coup pour voir si la désinflation se poursuit. Mais je ne prends pas de risque inconsidéré", a-t-il ajouté.
En attendant, les investisseurs se tournent désormais vers le rapport sur l'emploi aux États-Unis, prévu vendredi, pour affiner leurs perspectives.
Aux valeurs, Microsoft MSFT.O gagne 2,9% au gré de la publication des chiffres d'affaires trimestriels de sa division de cloud computing Azure.
Toujours dans la technologie, Snowflake SNOW.N bondit de 22,7% après avoir dépassé les attentes concernant ses résultats trimestriels et relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel.
À l'inverse, Broadcom AVGO.O perd 4,9% en dépit d'un relèvement de ses prévisions, tout en signalant un risque de pénurie.
* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N44V0KH
(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)
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NYSE Nasdaq
Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O
25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O
Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O
Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O
Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1
Statistiques du marché...................... US/STATS1
Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR
Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1
Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY
Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX
Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR
Valeurs ex-dividende........................... XDIV
Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|
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