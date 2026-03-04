Wall Street ouvre en hausse, un rapport annonce une approche secrète de l'Iran envers les USA

La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, les investisseurs ayant sous les yeux un rapport selon lequel des agents iraniens auraient secrètement contacté les États-Unis afin d'engager des négociations pour mettre fin au conflit.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 221,02 points, soit 0,46%, à 48.722,29 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,42% à 6.845,29 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,65%, soit 146,48 points, à 22.663,17 points.

Selon un article du New York Times, des agents du ministère iranien du Renseignement auraient pris contact indirectement avec la CIA au lendemain du début des attaques, d'après des responsables informés de cette démarche.

Toutefois, les responsables américains restent sceptiques, du moins à court terme, quant à la volonté réelle de l'administration Trump ou de l'Iran de mettre fin au conflit, selon l'article.

Les répercussions du conflit en Iran, qui est dans sa cinquième journée et s'est étendu au Liban et à la région du Golfe, continuent de monopoliser l'attention du marché, qui craint surtout que la hausse des prix du pétrole ne réveille l'inflation et oblige les banques centrales à repenser leur politique monétaire.

La menace de Téhéran d'attaquer les navires naviguant dans le détroit stratégique d'Ormuz a fait grimper les coûts de transport maritime et l'on craint que les prix du brut n'atteignent finalement 100 dollars le baril.

Plusieurs pays du Moyen-Orient ont également suspendu temporairement leur production de pétrole et de gaz, et les États-Unis envisagent d'étendre leur campagne à l'intérieur des terres iraniennes.

Cependant, les annonces du président Trump concernant l'escorte navale américaine des pétroliers dans le détroit d'Ormuz et l'assurance contre les risques politiques ont apporté un certain soulagement.

Aux valeurs, les actions du secteur du voyage, sensibles aux prix du pétrole, progressent après avoir subi de lourdes pertes en début de semaine. Delta Airlines DAL.N avance de 0,62%, tandis que Carnival CCL.N et Norwegian Cruise NCLH.N gagnent 1,16% et 0,42% respectivement.

Les producteurs de pétrole et de gaz tels qu'Occidental

OXY.N et Cheniere Energy LNG.N perdent 1,30% et 0,78% respectivement, suivant la baisse des prix du pétrole brut et du gaz naturel.

(Rédigé par Mara Vîlcu)