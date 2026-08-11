Wall Street ouvre en hausse timide avec les espoirs renouvelés d'un accord sur Ormuz

La Bourse de New York a ouvert en hausse timide mardi, les investisseurs ayant accueilli positivement les dernières informations sur la situation au Moyen-Orient, qui laissent entendre que la conclusion d'une forme d'accord sur la réouverture du détroit d'Ormuz est imminente.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 70,63 points, soit 0,13%, à 54.046,61 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,10% à 7.761,22 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,24%, soit 62,85 points, à 26.668,20.

Alors que les prix du pétrole repartaient à la hausse et frôlaient de nouveau le seuil des 90 dollars le baril, les négociations sur le détroit d'Ormuz semblant dans l'impasse, le ministre pakistanais de la Défense, Khawaja Asif, a déclaré à l'agence Bloomberg que les signaux de ces derniers jours laissaient présager la conclusion prochaine d'un accord.

Ces propos font écho à ceux du ministère des Affaires étrangères du Qatar, qui a annoncé précédemment que les pourparlers entre l'Iran et Oman en étaient à un stade avancé.

"Les gens deviennent un peu insensibles à certaines de ces informations. Mais toute nouvelle positive vaut mieux qu'une nouvelle négative", souligne Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille chez Dakota Wealth.

"Dès qu’on perçoit des signes indiquant que quelque chose de positif est en train de se produire - que cette guerre va prendre fin ou qu’un accord va être conclu -, on commence à voir le prix du pétrole reculer", ajoute-t-il.

Bien que les chiffres de l'inflation IPC aux États-Unis mercredi ne prendront pas en compte la hausse récente des prix de l'énergie, la publication permettra de définir les anticipations quant à la prochaine décision sur les taux de la Réserve fédérale marchés monétaires tablant sur une probabilité de 50/50 d’une hausse 0#USDIRPR .

"Nous pensons que les risques sont biaisés vers un chiffre élevé, ce qui entraînerait probablement un rebond des attentes en matière de taux et, potentiellement, de nouvelles inquiétudes concernant la stagflation", explique Jonas Goltermann, économiste chez Capital Economics.

Aux valeurs, Hims & Hers HIMS.N recule de 2,74% sur fond d'inquiétudes liées à la baisse des marges bénéficiaires du groupe, malgré le relèvement de ses perspectives annuelles.

Le mineur de cryptomonnaies Riot Platforms RIOT.O bondit de 12,6%, un document indiquant qu'il a signé un contrat important de location à long terme d'un centre de données avec un laboratoire de pointe spécialisé dans l'IA.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N4480IN

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|