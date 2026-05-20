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Wall Street ouvre en hausse, surveille le marché obligataire et Nvidia
information fournie par AFP 20/05/2026 à 15:34

Un opérateur à la Bourse de New York, le 19 mai 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Un opérateur à la Bourse de New York, le 19 mai 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, aidée par une légère détente des taux obligataires et des prix du pétrole, avant les très attendus résultats du mastodonte de la tech Nvidia.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones prenait 0,27%, le Nasdaq progressait de 0,47% et l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,31%.

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