Wall Street ouvre en hausse, satisfaite des résultats d'entreprises
information fournie par AFP 15/10/2025 à 15:36

Un opérateur à la Bourse de New York le 13 octobre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi après une fournée de résultats trimestriels meilleurs qu'attendu, saluant aussi la perspective d'une poursuite de l'assouplissement monétaire de la banque centrale américaine (Fed).

Dans les premiers échanges, le Dow Jones gagnait 0,37%, l'indice Nasdaq prenait 0,96% et l'indice élargi S&P 500 progressait de 0,66%.

