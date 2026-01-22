Pierre et Vacances-Center Parcs: ventes en hausse de 4% au premier trimestre

Un village Pierre et Vacances, à Sainte-Luce (Martinique) ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le groupe de tourisme Pierre et Vacances -Center Parcs, qui a récemment annoncé avoir "engagé des discussions avec des investisseurs" pour une entrée à son capital, a publié jeudi un chiffre d'affaires en hausse de 4% au premier trimestre.

Ses ventes d'octobre à décembre (qui correspond au premier trimestre de son exercice décalé), s'élèvent à 387,3 millions d'euros, selon un communiqué.

Cette dynamique "se traduit par une progression du taux d’occupation, proche de 70% sur la période et dépassant 84% sur les destinations montagne, illustrant un début de saison d’hiver encore meilleur que celui de l’exercice précédent", déclare le directeur général du groupe, Franck Gervais, cité dans le communiqué.

Sur le premier trimestre, le chiffre d'affaires de Center Parcs est en hausse de 5,4% à 272,3 millions d'euros. Cette croissance est tirée par la hausse du nombre de nuits vendues (+6,6%) et dans une moindre mesure par la progression du prix moyen de vente (+0,8%), selon le communiqué.

Les ventes de Pierre et Vacances progressent de 3,5% à 58,5 millions d'euros grâce à une hausse du prix moyen de vente (+4,9%) et du nombre de nuits vendues (+2,7%).

Le chiffre d'affaires d'Adagio est en hausse de 4,9% à 45 millions, tiré par un effet volume (+5,1% de nuitées vendues) et à un effet prix (+1,1%).

Pierre et Vacances-Center Parcs estime "plus représentatif de son activité" d'exclure certains éléments comptables liés à des cessions immobilières et des co-entreprises selon les normes IFRS16 et IFRS11 et présente à ce titre un chiffre d’affaires hébergement en hausse 7,3% à 313,2 millions d’euros.

Pierre et Vacances-Center Parcs, qui détient aussi la marque Maeva, avait annoncé mi-2025 engager une revue stratégique et n'excluait pas que cela aboutisse à "des évolutions actionnariales".

Un plan qui se précise, puisque "des discussions" sont en cours avec "des investisseurs", le groupe ne souhaitant communiquer plus précisément à ce sujet qu'une fois "un accord conclu".

Selon L'Informé, le fonds Mubadala Capital, filiale du fonds souverain d'Abou Dhabi, un des Emirats arabes unis, serait en pole position dans ces négociations. Son offre se chiffrerait à un peu moins d'un milliard d'euros.