Wall Street ouvre en hausse prudente sur fond d'optimisme pétrolier

L'enseigne Wall Street à la Bourse de New York (NYSE) dans l'arrondissement de Manhattan à New York
La Bourse de New York a ouvert en hausse prudente lundi, portée par une information selon laquelle les États-Unis auraient accepté de lever temporairement les sanctions sur le pétrole brut iranien.
Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 18,21 points, soit 0,04%, à 49.544,38 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,06% à 7.413,01 points.
Le Nasdaq Composite prend 0,12%, soit 32,05 points, à 26.257,20 points.
En attendant la publication mercredi des résultats de la société la plus valorisée au monde, Nvidia, qui donnera le ton pour tout le secteur lié à l'intelligence artificielle, l'attention des investisseurs se porte sur la situation au Moyen-Orient, après une fin de semaine marquée par les craintes inflationnistes engendrées par le conflit.
"Les contrats à terme se sont légèrement redressés car certaines informations non confirmées indiquent que les États-Unis autoriseront la vente d'une partie du pétrole iranien", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth.
Les cours du pétrole reculent ainsi légèrement, le Brent perdant près de 2% après que l'agence de presse semi-officielle iranienne Tasnim a fait état d'une proposition américaine d'accorder une dérogation temporaire aux sanctions sur le pétrole iranien, apaisant quelque peu les craintes de perturbations de l'approvisionnement.
Une attaque de drone dimanche à l'encontre d'une centrale nucléaire des Émirats arabes unis semble toutefois fragiliser le cessez-le-feu, les autorités émiraties ont déclaré enquêter sur l'origine de la frappe et ont prévenu être pleinement en droit de répondre à des "attaques terroristes".
Dans le même temps, le Pakistan a transmis lundi aux États-Unis une proposition révisée de la part de l'Iran pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient, tandis que le président américain Donald Trump menace et presse Téhéran à trouver un terrain d'entente.
Aux valeurs, Dominion Energy grimpe de plus de 10% après l'annonce du rachat du groupe énergétique par son concurrent Nextera Energy qui de son côté perd 4,4%.
Regeneron plonge de 10,5%, le laboratoire pharmaceutique ayant annoncé vendredi l'échec de son association médicamenteuse expérimentale entre le candidat-médicament fianlimab et le médicament approuvé Libtayo contre le cancer de la peau.
* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur
(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)
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