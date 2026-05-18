L'enseigne Wall Street à la Bourse de New York (NYSE) dans l'arrondissement de Manhattan à New York

La Bourse de New York a ‌ouvert en hausse prudente lundi, portée par une information selon laquelle les États-Unis auraient accepté ​de lever temporairement les sanctions sur le pétrole brut iranien.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 18,21 points, soit 0,04%, à 49.544,38 points et le Standard & Poor's 500, plus ​large, progresse de 0,06% à 7.413,01 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,12%, soit 32,05 points, à 26.257,20 points.

En attendant la ​publication mercredi des résultats de la société la ⁠plus valorisée au monde, Nvidia, qui donnera le ton pour tout le secteur lié ‌à l'intelligence artificielle, l'attention des investisseurs se porte sur la situation au Moyen-Orient, après une fin de semaine marquée par les craintes inflationnistes engendrées ​par le conflit.

"Les contrats à ‌terme se sont légèrement redressés car certaines informations non confirmées ⁠indiquent que les États-Unis autoriseront la vente d'une partie du pétrole iranien", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth.

Les cours du pétrole reculent ainsi légèrement, le ⁠Brent perdant près de ‌2% après que l'agence de presse semi-officielle iranienne Tasnim a fait état ⁠d'une proposition américaine d'accorder une dérogation temporaire aux sanctions sur le pétrole iranien, apaisant ‌quelque peu les craintes de perturbations de l'approvisionnement.

Une attaque de drone dimanche ⁠à l'encontre d'une centrale nucléaire des Émirats arabes unis semble toutefois ⁠fragiliser le cessez-le-feu, les ‌autorités émiraties ont déclaré enquêter sur l'origine de la frappe et ont prévenu être pleinement ​en droit de répondre à des "attaques terroristes".

Dans le ‌même temps, le Pakistan a transmis lundi aux États-Unis une proposition révisée de la part de l'Iran pour ​mettre fin au conflit au Moyen-Orient, tandis que le président américain Donald Trump menace et presse Téhéran à trouver un terrain d'entente.

Aux valeurs, Dominion Energy grimpe de plus ⁠de 10% après l'annonce du rachat du groupe énergétique par son concurrent Nextera Energy qui de son côté perd 4,4%.

Regeneron plonge de 10,5%, le laboratoire pharmaceutique ayant annoncé vendredi l'échec de son association médicamenteuse expérimentale entre le candidat-médicament fianlimab et le médicament approuvé Libtayo contre le cancer de la peau.

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(Rédigé par Coralie ​Lamarque, édité par Augustin Turpin)