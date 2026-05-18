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Portzamparc dégrade Nanobiotix, mais relève sa cible, Jefferies ne change rien
information fournie par Zonebourse 18/05/2026 à 16:40

Nanobiotix continue de céder du terrain, mais moins que ce matin, et autour de 16h, il s'affiche en repli de 2,65%, à 42,66 euros. Les analystes de Jefferies et Portzamparc sont moins optimistes que ceux de Stifel.

Ce matin, Stifel a confirmé son avis à l'achat, avec une cible de cours de 45 euros. De son côté, Jefferies est également à l'achat, mais avec un objectif de cours de seulement 21,50 euros, soit un potentiel de baisse d'environ 51%.

Lors du congrès annuel de la Société européenne de radiothérapie et d'oncologie, Nanobiotix et Johnson & Johnson ont publié les premiers résultats d'une étude évaluant le potentiel du JNJ-1900 (NBTXR3) chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules de stade 3 inopérable. Ces premiers résultats suggèrent que l'injection intratumorale/ganglionnaire est faisable et peut être réalisée en toute sécurité.

Pour Jefferies, les données dévoilées constituent un premier signal de la capacité du produit, en association avec une chimioradiothérapie concomitante, à améliorer de manière significative la profondeur et la durabilité de la réponse dans le cancer du poumon non à petites cellules localement avancé. Les analystes prévoient des ventes maximales mondiales de 1,7 milliard de dollars dans cette indication, avec une probabilité de succès de 50%, ce qui représente une valeur actuelle nette d'environ 7 euros par titre.

Du côté de Portzamparc, les analystes ont dégradé le titre Nanobiotix de renforcer à conserver, tout en relevant leur cible de 33 à 35 euros. Ils estiment que ces données sont très encourageantes, même si peu de patients ont été intégrés à l'étude. La dégradation de la recommandation provient du fait que le titre s'est fortement apprécié, "valorisant désormais la société plus de deux milliards d'euros, sans aucun résultat de phase 3 encore publié" relèvent les analystes.

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