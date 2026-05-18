Portzamparc dégrade Nanobiotix, mais relève sa cible, Jefferies ne change rien

Nanobiotix continue de céder du terrain, mais moins que ce matin, et autour de 16h, il s'affiche en repli de 2,65%, à 42,66 euros. Les analystes de Jefferies et Portzamparc sont moins optimistes que ceux de Stifel.

Ce matin, Stifel a confirmé son avis à l'achat, avec une cible de cours de 45 euros. De son côté, Jefferies est également à l'achat, mais avec un objectif de cours de seulement 21,50 euros, soit un potentiel de baisse d'environ 51%.

Lors du congrès annuel de la Société européenne de radiothérapie et d'oncologie, Nanobiotix et Johnson & Johnson ont publié les premiers résultats d'une étude évaluant le potentiel du JNJ-1900 (NBTXR3) chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules de stade 3 inopérable. Ces premiers résultats suggèrent que l'injection intratumorale/ganglionnaire est faisable et peut être réalisée en toute sécurité.

Pour Jefferies, les données dévoilées constituent un premier signal de la capacité du produit, en association avec une chimioradiothérapie concomitante, à améliorer de manière significative la profondeur et la durabilité de la réponse dans le cancer du poumon non à petites cellules localement avancé. Les analystes prévoient des ventes maximales mondiales de 1,7 milliard de dollars dans cette indication, avec une probabilité de succès de 50%, ce qui représente une valeur actuelle nette d'environ 7 euros par titre.

Du côté de Portzamparc, les analystes ont dégradé le titre Nanobiotix de renforcer à conserver, tout en relevant leur cible de 33 à 35 euros. Ils estiment que ces données sont très encourageantes, même si peu de patients ont été intégrés à l'étude. La dégradation de la recommandation provient du fait que le titre s'est fortement apprécié, "valorisant désormais la société plus de deux milliards d'euros, sans aucun résultat de phase 3 encore publié" relèvent les analystes.