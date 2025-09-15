Wall Street ouvre en hausse prudente, la Fed attendue cette semaine

L'entrée de Wall Street à la Bourse de New York

La Bourse de New York a ouvert lundi en légère hausse, à la veille d'une réunion de deux jours de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui pourrait décider d'une première baisse des taux d'intérêt cette année.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 104,66 points, soit 0,23%, à 45.938,88 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse 0,36% à 6.607,93 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,47%, soit 103,73 points, à 22.244,83 points.

La décision de politique monétaire de la Fed, prévue mercredi, est au centre de l'attention du marché cette semaine, la banque centrale américaine devant mettre fin au statu quo en place depuis début 2025 et annoncer enfin une baisse de ses taux d'intérêt, motivée par le refroidissement du marché du travail.

Alors que les investisseurs parient largement sur une baisse des taux de 25 points de base mercredi, la question est plutôt de savoir à combien de réductions supplémentaires ils peuvent s'attendre dans les mois à venir.

"Nous ne pensons pas que Jerome Powell (le président de la Fed, NDLR) se montrera cette semaine plus accommodant que ne le laisse présager le marché actuel... mais le risque est qu'il mette davantage l'accent sur les risques d'inflation et l'incertitude entourant l'impact des droits de douane, ce qui tempérerait les attentes du marché quant à une Fed trop accommodante", a déclaré Mohit Kumar, analyste chez Jefferies.

Le rapport sur les ventes au détail, dont la publication est attendue mardi, devrait fournir des informations clés sur la santé de la consommation dans la plus grande économie du monde, après une inflation légèrement supérieure aux attentes en août.

Aux valeurs, Tesla grimpe de 7% alors que son directeur général, Elon Musk a indiqué avoir acheté 2,57 millions d'actions du constructeur automobile le 12 septembre.

Les retombées des nombreux conflits commerciaux entre les États-Unis et la Chine, qui se sont rencontrés pour une deuxième journée de pourparlers mardi à Madrid, font réagir certaines valeurs lundi.

Nvidia recule de 1,5% après que l'autorité chinoise de la concurrence a déclaré lundi qu'une enquête préliminaire avait conclu que le géant américain des puces électroniques avait enfreint la loi anti-monopole du pays.

Snap perd quant à lui 1,9%, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, ayant annoncé un accord-cadre avec Pékin concernant l'application chinoise TikTok aux Etats-Unis.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)