La flottille pour Gaza quitte la Tunisie, direction le territoire palestinien

Des militants et défenseurs des droits humains à bord d'un navire quittent le port de Bizerte, au nord de la Tunisie, le 14 septembre 2025, pour rejoindre les derniers bateaux participant à la flottille mondiale Sumud, à destination de la bande de Gaza pour briser le blocus israélien sur le territoire palestinien ( AFP / Mohamed FLISS )

Après plusieurs reports, la flottille internationale pour Gaza qui transporte de l'aide humanitaire et des militants propalestiniens dont Greta Thunberg, a quitté la Tunisie lundi pour mettre le cap sur le territoire palestinien dans le but d'y "briser le blocus israélien".

"La flotte partie de Barcelone est en mer, les bateaux tunisiens appareillent par étapes. Ils convergeront en haute mer pour rejoindre des bateaux partis d'Italie et de Grèce" ces derniers jours, a annoncé dans un communiqué la "Global Sumud Flotilla" ("sumud" signifie "résilience" en arabe).

Au moins 18 bateaux devant rejoindre l'opération "Sumud" sont partis samedi de Catane dans le sud de l'Italie, accompagnés par un navire de soutien de l'ONG italienne Emergency, selon les organisateurs et des médias italiens.

"Nous essayons d'envoyer un message à la population de Gaza, (de lui dire) que le monde ne l'a pas oubliée", a dit à l'AFP la militante écologiste suédoise Greta Thunberg, avant le départ de "Sumud" du port de Bizerte, dans le nord de la Tunisie.

"Lorsque nos gouvernements ne prennent pas leurs responsabilités, nous n'avons pas d'autre choix que de prendre les choses en main", a-t-elle ajouté.

Une vingtaine de bateaux venus de Barcelone (Espagne) ont pris la mer depuis Bizerte, les derniers étant partis à l'aube lundi, selon un photographe de l'AFP sur place.

Les embarcations arrivées d'Espagne s'étaient transférées dans ce port après un séjour mouvementé la semaine dernière à Sidi Bou Saïd, près de Tunis, où deux bateaux avaient été visés par des attaques de drones deux nuit de suite, avaient affirmé les organisateurs, vidéos à l'appui.

Les autorités tunisiennes ont dénoncé "une agression préméditée" et dit mener une enquête.

L'eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan qui, comme Greta Thunberg, avait été détenue à bord du "Madleen" lors d'une précédente traversée vers Gaza, bloquée par Israël, a dit à l'AFP redouter "bien entendu" de nouvelles attaques, ajoutant: "on se prépare aux différents scénarios".

Selon elle, les personnalités les plus en vue - dont l'actrice française Adèle Haenel - ont été réparties entre les deux plus gros bateaux de coordination "de manière à équilibrer et (ne) pas concentrer toutes les personnalités visibles dans un seul et même bateau".

Le départ de Tunisie a été repoussé à plusieurs reprises en raison de motifs de sécurité, de retard dans les préparatifs pour certains bateaux et de la météo.

Un groupe de voiliers a par ailleurs quitté la Corse vendredi dernier pour participer à une autre opération maritime vers Gaza rattachée à une flottille baptisée Freedom Flotilla Coalition (FFC) qui devrait partir du sud de l'Italie d'ici fin septembre.

Lundi, des activistes égyptiens ont également annoncé leur appui à la flottille Sumud. "Nous participerons avec un bateau d'une capacité de 34 personnes offert par un pêcheur", a déclaré à l'AFP Khaled Bassiouni, un coordinateur local.

En juin, les autorités avaient refusé à des dizaines de participants d'une "Marche mondiale vers Gaza" l'accès au point de passage de Rafah entre l'Égypte et le territoire assiégé. Elles avaient arrêté plus de 200 militants étrangers et expulsé la plupart d'entre eux.