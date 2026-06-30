Wall Street ouvre en hausse pour clôturer un trimestre fructueux

Un écran à la Bourse de New York, le 11 mai 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York évolue en hausse mardi, au dernier jour d'un trimestre particulièrement favorable pour les actions, malgré le conflit au Moyen-Orient et des secousses pour le secteur technologique.

Vers 14H20 GMT, le Nasdaq prenait 0,79%, le S&P 500 gagnait 0,31% tandis que le Dow Jones était proche de l'équilibre (+0,07%).

"Dans l'ensemble, le marché n'a pas été trop affecté par la guerre et s'est principalement concentré sur les résultats d'entreprises et les prévisions, qui ont continué de progresser ce trimestre", explique à l'AFP Jack Ablin, analyste chez Cresset.

Depuis début mars, le Nasdaq a gagné environ 20%, le S&P 500 a pris 14% et le Dow Jones a avancé de 12,5%.

Les opérateurs attendent mardi des nouvelles sur le front géopolitique, alors que des émissaires américains sont arrivés à Doha pour des discussions sur l'Iran avec des médiateurs qataris.

"Cela semble être un signe de progrès, compte tenu des hostilités (entre Washington et Téhéran) qui ont eu lieu ce week-end", explique David Morrison, de Trade Nation.

"Mais les investisseurs se garderont bien de tirer des conclusions hâtives des déclarations faites à l'issue des pourparlers, compte tenu de la nature conflictuelle des relations entre les deux pays", ajoute l'analyste.

Malgré quelques à-coups pour le secteur technologique, Wall Street semble également passer outre les inquiétudes autour des valorisations vertigineuses des géants de l'intelligence artificielle (IA) et la possibilité de rentabiliser les investissements massifs des dernières années.

"L'autre défi" pour la place américaine "a été la révision des anticipations concernant les taux d'intérêt, (...) mais elle a su surmonter cette difficulté", explique M. Ablin.

Les investisseurs tablent désormais sur au moins une hausse des taux d'ici à la fin de l'année, selon l'outil de veille CME Fedwatch, "un revirement radical par rapport à la situation d'il y a quelques mois", poursuit l'analyste.

Dans ce contexte, le marché gardera un oeil sur la prise de parole mercredi du nouveau président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Kevin Warsh, lors d'un panel au forum des banquiers centraux organisé cette semaine par la Banque centrale européenne (BCE) à Sintra (Portugal).

Côté indicateurs, le rapport JOLTS sur les offres d'emploi pour le mois de mai, publié mardi peu avant l'ouverture de Wall Street, est ressorti au-dessus des attentes.

Les investisseurs attendent jeudi les chiffres de l'emploi non-agricole pour juin.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à échéance dix ans se tendait, à 4,40%, contre 4,37% lundi en clôture.

A la cote, la société de défense AeroVironment (+23,22% à 171,22 dollars) s'envolait grâce à des performances financières meilleures qu'attendues, dont un chiffre d'affaires en hausse de plus de 50% par rapport au trimestre précédent.

Les laboratoires Merck (-1,23% à 127,79 dollars) et AbbVie (-0,89% à 252,06 dollars) évoluaient dans le rouge après un article de l'agence Reuters selon lequel une enquête a été ouverte par Washington à l'encontre des deux groupes pour déterminer si des essais cliniques avaient été menés en Chine.

Le fabricant de puces mémoire coréen SK Hynix, déjà coté à Séoul, a déposé une demande officielle auprès de l'Autorité américaine de régulation des marchés financiers (SEC) mardi pour rejoindre l'indice Nasdaq.

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