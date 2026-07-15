Wall Street ouvre en hausse, portée par la vitalité des banques

Un trader d'travaille sur le parquet de la Bourse de New York

La Bourse de New York a ‌ouvert en hausse mercredi, les investisseurs prenant connaissance d'une salve de données, tandis que ​les résultats des principales banques suscitent l'optimisme.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 35,27 points, soit 0,07%, à 52.543,54 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse ​de 0,37% à 7.571,87 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,58%, soit 152,15 points, à 26.259,15 points.

Les chiffres encourageants des grandes ​banques américaines, pour la deuxième journée consécutive, contribuent ⁠à rassurer les investisseurs, en laissant présager une saison de résultats sous de ‌bons auspices.

"Les grandes banques continuent de démontrer la solidité des bilans des consommateurs et des entreprises américaines. La bonne santé des banques est ​généralement un signal positif pour ‌l’économie dans son ensemble, et le ton de cette saison ⁠des résultats, qui bat actuellement son plein, est positif", a déclaré Charlie Anderson, vice-président senior chez UBS Wealth Management.

En parallèle, les prix à la production (PPI) aux États-Unis ont baissé ⁠de façon inattendue sur ‌un mois en juin, montrent les données publiées mercredi par département ⁠du Travail.

L'activité manufacturière dans la région de New York a par ailleurs progressé plus ‌que prévu en juillet, montre mercredi l'enquête mensuelle de l'antenne régionale de ⁠la Réserve fédérale, son indice "Empire State" passant à +15,6 après +5,7 en juin.

Tandis ⁠que les données ‌sur l'inflation américaine publiées mardi ont également montré que les prix à la consommation avaient ​ralenti plus que prévu en juin, la ‌situation au Moyen-Orient et les cours pétroliers restent toutefois surveillés de près par les marchés.

Les États-Unis ont lancé ​mercredi une nouvelle vague de frappes contre l'Iran après avoir réinstauré un blocus naval des ports iraniens, ce qui contribue à maintenir le baril de Brent au-dessus ⁠des 85 dollars.

Aux valeurs, le groupe de services de paiement en ligne PayPal bondit de 15,5% au gré de l'annonce d'une offre de rachat de 53 milliards de dollars émise par Stripe et Advent International.

Le géant de la gestion d'actifs BlackRock gagne 6,5% à la suite de la publication de ses résultats.

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(Rédigé par Coralie Lamarque)