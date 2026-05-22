Wall Street ouvre en hausse, portée par des espoirs au Moyen-Orient

Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York

La Bourse de New York a ouvert en ‌hausse vendredi, les négociations pour le Moyen-Orient suscitant des espoirs, tandis que Kevin Warsh doit prêter serment ​en tant que président de la Réserve fédérale américaine (Fed) dans quelques heures.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 349,79 points, soit 0,70%, à 50.635,45 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de ​0,44% à 7.478,68 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,40%, soit 105,32 points, à 26.398,42 points.

En amont d'un week-end prolongé - la Bourse de New ​York étant fermée lundi en raison du Memorial Day -, ⁠les investisseurs se veulent optimistes quant aux pourparlers en cours pour mettre fin au conflit au ‌Moyen-Orient, bien que des différends semblent persister.

Les médias iraniens ont rapporté vendredi que l'Iran et le Pakistan s'entretenaient concernant les dernières propositions visant à mettre fin à ​la guerre déclenchée fin février par ‌les frappes israélo-américaines, bien que Téhéran et Washington soient toujours en désaccord sur ⁠le stock d'uranium iranien et le contrôle du détroit d'Ormuz.

"Même si des divergences majeures entre les États-Unis et l'Iran doivent encore être résolues pour mettre fin à la guerre, la poursuite des pourparlers de paix ⁠reste un facteur favorable ‌pour les investisseurs", a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital ⁠Securities.

La perspective d'avancées diplomatiques se voit renforcée par l'envoi d'une équipe qatarie de négociateurs à Téhéran en ‌coordination avec Washington afin de contribuer à la conclusion d'un accord, rapporte une source à ⁠Reuters, tandis que le chef de l'armée du Pakistan, pays médiateur, est ⁠en route pour l'Iran, selon ‌une source diplomatique pakistanaise.

Un peu plus tard dans la journée, à 15h00 GMT (17h00 heure de Paris), Kevin ​Warsh prêtera serment en tant que 11e président de ‌la Réserve fédérale américaine (Fed) à la Maison blanche, succédant à Jerome Powell, un moment charnière pour la politique monétaire et l'économie ​américaine.

"Le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, est un ardent partisan de la réduction du bilan de la Fed. Ce discours signale que les discussions à ce sujet s’annoncent vives", écrit ⁠Bruno Cavalier, chef économiste chez ODDO BHF, dans une note.

Aux valeurs, Estée Lauder grimpe de 11,62%, le fabricant de cosmétiques américain et le groupe espagnol Puig (-14,12%) ayant mis fin à leurs discussions concernant une éventuelle fusion.

Take-Two Interactive recule de 1,93%, alors que le développeur et éditeur de jeux vidéo a confirmé la date de lancement du 19 novembre pour son très attendu "Grand Theft Auto VI".

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(Rédigé par Coralie Lamarque)