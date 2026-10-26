Wall Street ouvre en hausse, optimiste avant une série de résultats et la Fed

La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, le recul des cours pétroliers contribuant à l'optimisme avant une slave de résultats d'entreprises et la réunion de la Fed.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 208,89 points, soit 0,40%, à 52.424,05 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,34% à 7.649,42 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,29%, soit 75,83 points, à 26.031,18 points.

Les cours pétroliers reculent lundi au gré de pourparlers de médiation à Téhéran, ce qui contribue à rassurer les investisseurs alors que près d'un tiers des entreprises du S&P 500 doivent publier leurs résultats cette semaine, dont les géants de l’IA Alphabet GOOGL.O , Microsoft MSFT.O et Amazon.com AMZN.O .

L'intelligence artificielle (IA) s'annonce une nouvelle fois sous les feux de la rampe de la saison des résultats, alors qu'Anthropic a dévoilé lundi son prospectus d'introduction en Bourse (IPO) et exposé ses ambitions de développer des systèmes d’IA capables de transformer l’économie mondiale.

En plus de la saison des résultats, les investisseurs se préparent également à la réunion de la Fed et aux élections de mi-mandat du 3 novembre.

La décision de la Réserve fédérale américaine (Fed) sur les taux d’intérêt est attendue mercredi, bien qu'un statu quo soit largement anticipé après la hausse de septembre.

Les investisseurs considèrent toutefois qu’une hausse en décembre reste possible, ainsi qu’au moins deux hausses de 25 points de base d’ici mi-2027, selon les données de LSEG.

Aux valeurs, Verizon VZ.N perd 2,8% alors que le groupe de télécommunications a relevé ses prévisions annuelles en matière de recrutement d’abonnés mobiles.

Les actions d'entreprises brésiliennes cotées aux États-Unis triment après la réélection surprise au Brésil du président sortant Luiz Inácio Lula da Silva, bouleversant les anticipations des investisseurs qui tablaient sur une victoire de la droite.

L'action du géant pétrolier Petrobas PBR.N plonge de 15,9%, tandis que la société de commerce électronique latino-américaine Mercadolibre MELI.O perd 12,7%.

Alors que l'indice boursier de référence brésilien, le Bovespa INDZ26>, était vu en chute de 15% à l'ouverture, la Bourse brésilienne a suspendu ses échanges lundi en raison du déclenchement d'un mécanisme de sécurité dit "circuit breaker".

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL5N46C0HY

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

|1|========================================================

NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|