Wall Street ouvre en hausse, les résultats l'emportent sur la géopolitique

Un panneau de Wall Street à l'extérieur du New York Stock Exchange à New York

La Bourse de New York a ‌ouvert en hausse jeudi, les résultats des entreprises technologiques portant le moral du marché dans ​un contexte de craintes croissantes concernant la situation au Moyen-Orient.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 247,12 points, soit 0,51% à 49.108,93 points et le Standard & Poor's 500, plus ​large, progresse de 0,43% à 7.166,59 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,61%, soit 149,53 points, à 24.822,77 points.

Les résultats des géants ​de la technologie sont plutôt bien accueillis, reléguant ⁠au second plan les craintes concernant le Moyen-Orient, qui ont poussé les cours du ‌pétrole à leur plus haut niveau depuis près de quatre ans plus tôt dans la journée.

Alphabet, la société mère de Google, progresse de plus ​de 6% dans les premiers ‌échanges après un trimestre record pour sa division "cloud", tandis qu'Amazon ⁠gagne 2% après avoir dépassé les prévisions de ventes dans ce même domaine.

Meta, qui a revu à la hausse sa prévision de dépenses d'investissement pour 2026, est en revanche pénalisé (-7,8%), Microsoft ⁠perd plus de 3%, ‌sa division Azure n'ayant pas répondu aux attentes des investisseuurs.

Le contexte géopolitique ⁠reste tendu et pourrait entraîner une certaine volatilité, surtout après que le site Axios ‌a rapporté que le président Donald Trump devrait examiner jeudi des projets ⁠de nouvelles frappes contre l'Iran, ce qui douche l'optimisme des investisseurs ⁠quant à une résolution ‌diplomatique du conflit.

La guerre et son impact sur les prix, alors que le détroit d'Ormuz ​reste bloqué, ont jeté une ombre persistante sus ‌les perspectives économiques depuis le début du conflit, y compris mercredi, lorsque la Réserve fédérale (Fed) a maintenu ses ​taux inchangés tout en faisant part de ses inquiétudes croissantes concernant l'inflation.

Les données macroéconomiques publiées jeudi avant l'ouverture de la Bourse montrent que la croissance économique s'est accélérée aux ⁠Etats-Unis au premier trimestre, une tendance probablement temporaire, tandis que l'inflation PCE, très surveillée par la banque centrale, a progressé en mars avec la hausse des prix de l'essence.

Sur le reste des valeurs, Eli Lilly, qui a revu a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice et de ventes annuels, grimpe de 6%.

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(Rédigé par Diana Mandiá)