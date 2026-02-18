Wall Street ouvre en hausse, la "tech" offre un répit avant les "minutes" de la Fed

L'enseigne Wall Street à la Bourse de New York (NYSE) dans l'arrondissement de Manhattan à New York

La Bourse de New York ‌a ouvert en légère hausse mercredi, aidée par l'apaisement des inquiétudes liées à l'intelligence ​artificielle (IA), tandis que les investisseurs attendent le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale (Fed) plus tard dans la journée.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones ​gagne 26,04 points, soit 0,05% à 49.559,23 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de ​0,18% à 6.855,81 points.

Le Nasdaq Composite prend ⁠0,17%, soit 37,30 points, à 22.615,68 points.

La Bourse de New York retrouve ‌un peu de vigueur après la récente volatilité liée au secteur technologique et, en particulier, aux effets perturbateurs potentiels de l'IA ​dans un large éventail de ‌secteurs, allant des logiciels aux courtiers en passant par ⁠le transport routier.

La plupart des mégacapitalisations sont dans le vert, y compris le géant Nvidia, qui progresse de 1,8% après avoir signé un accord pour vendre ses ⁠puces IA à ‌Meta.

La politique monétaire devrait en outre occuper le devant de la ⁠scène avec la publication, prévue à 19h00 GMT, des "minutes" de la réunion de ‌janvier de la Fed, qui permettra d'en savoir plus sur les ⁠délibérations des responsables de la politique monétaire.

La banque centrale a ⁠maintenu ses taux ‌inchangés le mois dernier, citant une inflation toujours élevée, une croissance économique solide et ​des signes de stabilisation du marché ‌du travail.

Selon l'outil FedWatch de CME, les traders estiment à environ 63% la probabilité d'une baisse des ​taux d'au moins 25 points de base lors de la réunion de la Fed en juin.

Sur le reste de l'actualité, Moderna grimpe de plus ⁠de 6% après que l'Agence américaine du médicament (FDA) a accepté d'examiner son vaccin contre la grippe, revenant ainsi sur sa décision initiale de rejeter la demande.

Analog Devices prend 3,2%, le fabricant de puces ayant anticipé des résultats supérieurs aux attentes pour son deuxième trimestre.

(Rédigé par Diana Mandiá, ​édité par Blandine Hénault)