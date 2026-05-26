Wall Street ouvre en hausse, l'IA l'emporte sur les tensions au Moyen-Orient

L'enseigne Wall Street à la Bourse de New York (NYSE) dans l'arrondissement de Manhattan à New York

La Bourse de New York a ouvert ‌en hausse mardi, l'enthousiasme suscité par le secteur de l'intelligence artificielle (IA) prenant le pas sur ​les inquiétudes liées à la situation au Moyen-Orient.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 155,19 points, soit 0,31%, à 50.734,89 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse ​de 0,59% à 7.517,87 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,92%, soit 243,14 points, à 26.587,11 points.

La Bourse de New York revient ​d'un week-end prolongé sur une note plus optimiste ⁠que celle des marchés européens, le secteur lié à l'IA reléguant au second plan ‌les incertitudes qui pèsent sur les négociations de paix au Moyen-Orient après les frappes américaines en Iran lundi soir.

Les résultats et les perspectives encourageantes des ​entreprises américaines, notamment dans le ‌secteur technologique, ont récemment propulsé les indices de la Bourse de ⁠New York à des niveaux records, malgré un conflit au Moyen-Orient qui tarde à se résoudre.

L'indice Dow Jones a été le dernier à atteindre un record historique vendredi, le premier ⁠depuis le début de ‌la guerre avec l'Iran fin février, tandis que le S&P 500 a ⁠enregistré sa huitième semaine consécutive de hausse, sa plus longue série de gains depuis décembre ‌2023.

Dans le même temps, Washington et Téhéran entretiennent l'attente autour de leurs négociations, ⁠se montrant optimistes quant à la possibilité de parvenir à un ⁠accord, tout en tempérant ‌leurs propos quant à la possibilité que celui-ci soit imminent.

Les cours du pétrole Brent, référence ​mondiale du marché, remontent à la suite des ‌frappes américaines "défensives" annoncées lundi soir sur le sud de l'Iran, que le ministère iranien des Affaires étrangères a qualifiées ​mardi de violation du cessez-le-feu entre les deux pays.

Aux valeurs, les actions des fabricants de semi-conducteurs progressent en début de séance, Marvell Technology gagnant 8,7%, Micron 11% et ⁠Qualcomm 2,87%.

L'action de Pony AI cotée aux Etats-Unis s'envole de plus de 6%, la société chinoise ayant annoncé mardi vouloir porter sa flotte de robotaxis à 3.500 véhicules d'ici la fin de l'année, contre plus de 1.700 actuellement.

Les données sur la confiance du consommateur américain, mesurée par l'organisation patronale Conference Board, sont attendues à 14h00 GMT.

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(Rédigé par Diana Mandiá)