Wall Street ouvre en hausse, baisse des taux toujours attendue malgré l'inflation US

Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York

La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, les chiffres de l'inflation d'août n'ayant pas remis en cause les paris d'une baisse des taux de la part de la banque centrale américaine la semaine prochaine malgré une hausse plus forte que prévu des prix à la consommation le mois dernier.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 99,34 points, soit 0,22%, à 45.590,26 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,33% à 6.553,63 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,45%, soit 99,04 points, à 21.985,10 points.

Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en août sur un mois et la hausse de l'inflation sur un an a été la plus forte depuis janvier, à 2,9% mais, dans un contexte de ralentissement du marché du travail, ces données ne devraient pas empêcher la Réserve fédérale (Fed) de procéder à une baisse très attendue des taux d'intérêt la semaine prochaine.

"L'inflation se raffermit, pas autant que nous l'avions prévu, mais elle se raffermit néanmoins... d'une manière que le marché peut digérer", souligne Gary Schlossberg, stratège mondial chez Wells Fargo Investment Institute.

Sylvain Bersinger, économiste du cabinet Bersingéco, écrit toutefois que l'effet des droits de douane ne se fait pas encore pleinement sentir et que les politiques de Donald Trump, des droits de douane à l'expulsion de travailleurs étrangers en passant par sa volonté de baisser les taux d'intérêt indiquent que l'inflation pourrait augmenter sensiblement à l'avenir.

L'emploi semble toutefois rester la principale préoccupation de la Fed après une série d'indicateurs économiques qui ont mis en évidence sa faiblesse persistante.

Jeudi, les investisseurs ont appris que les inscriptions au chômage avaient augmenté aux Etats-Unis lors de la semaine au 6 septembre à 263 .000 contre 236.000, un nouveau signe des difficultés de l'économie américaine.

Aux valeurs, Oracle cède 3,4% après s'être envolé mercredi de 36%, enregistrant sa plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis 1992.

Micron grimpe de 9,9%, tiré par un changement d'objectif de cours de la part de Citigroup.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)