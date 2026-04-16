Wall Street ouvre en hausse avec les résultats et la géopolitique

La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, confortant les records des indices S&P 500 et Nasdaq, dans un contexte d'espoirs renforcés sur une résolution du conflit au Moyen-Orient et de solides résultats publiés par les entreprises américaines.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 0,33% à 48.611,31 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, prend 0,16% à 7.035,40 points, après avoir fini la veille sur un niveau sans précédent.

Le Nasdaq Composite .IXIC est pratiquement inchangé, à 24.010,63 points, ayant lui aussi inscrit un record en clôture mercredi.

Cela témoigne du regain d'appétit pour les actifs risqués sur fond d'espoir que le conflit au Moyen-Orient se règlera désormais par la diplomatie.

Alors que des pourparlers de paix sont attendus entre les Etats-Unis et l'Iran, le président américain Donald Trump a également annoncé la tenue de discussions entre dirigeants israéliens et libanais dans le courant de la journée.

Un cessez-le-feu au Liban pourrait lever un obstacle majeur quant aux initiatives visant à obtenir un accord de paix plus large au Moyen-Orient.

"Les négociations en cours pourraient donner lieu à de nouveaux revirements et à des informations contradictoires, ce qui rendrait les conditions du trading périlleuses", prévient toutefois Lisa Shalett, responsable des investissements chez Morgan Stanley Wealth Management.

En attendant, le marché veut croire à la perspective d'une paix durable puisque l'indice VIX de la volatilité à Wall Street

.VIX s'est stabilisé autour des 18 points, après avoir grimpé jusqu'à 35 points au plus fort du conflit.

Par ailleurs, la saison des résultats, qui bat son plein, offre de nouveaux catalyseurs aux investisseurs. La plupart des banques ayant publié leurs comptes financiers depuis le début de la semaine ont dépassé les attentes et souligné la résilience des consommateurs, ce qui atténue les inquiétudes concernant ce moteur de la croissance de l'économie américaine.

Le géant américain des boissons PepsiCo PEP.O prend 1% après avoir fait état jeudi d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes, tout en maintenant ses objectifs annuels.

Les investisseurs attendent les résultats et prévisions de Netflix NFLX.O après la clôture de Wall Street.

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(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution de Niket Nishant à Bangalore, édité par Blandine Hénault)