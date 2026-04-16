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Main Street Capital chute après avoir dévoilé ses résultats préliminaires pour le premier trimestre
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 17:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 avril -

** Les actions de Main Street Capital MAIN.N chutent de 4,8 % à 55,09 $

** La société d'investissement annonce les résultats d'exploitation préliminaires du premier trimestre, prévoyant un revenu net d'investissement distribuable compris entre 0,98 $ et 1,02 $ par action

** Robert Dodd, analyste chez Raymond James, déclare que les prévisions ont légèrement manqué l'estimation du courtier, ajoutant que les créances non productives ont également connu une certaine détérioration

** Les investissements en souffrance - prêts en retard de 90 jours sur les paiements d'intérêts ou de capital - représentaient 1,2 % du portefeuille d'investissement total à la juste valeur et 4 % au coût - MAIN

** Deux des huit maisons de courtage considèrent le titre comme "acheter" et six comme "conserver"; PT médian de 62 $ - données compilées par LSEG

** L'action a baissé de 9% depuis le début de l'année, y compris les mouvements de la session en cours

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MAIN STREET CAP
53,4200 USD NYSE -7,67%
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