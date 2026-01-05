Wall Street ouvre en hausse avec les majors pétrolières

Le taureau chargeant ou taureau de Wall Street est photographié dans le quartier de Manhattan à New York, aux États-Unis.

La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, à la faveur d'un rebond des valeurs technologiques et d'une ‍nette progression des valeurs pétrolières après la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro par les États-Unis.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 123,04 points, soit 0,25%, à ‌48.505,43 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,58% à 39,93 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,87%, soit 201,81 points, à 23.437,44 ​points.

L'opération militaire des Etats-Unis sur le Venezuela, la plus spectaculaire en Amérique latine ⁠depuis l'invasion du Panama il y a 37 ans, a ouvert les paris sur une possible ouverture des gisements pétroliers du pays ⁠aux groupes américains.

Les majors ‍pétrolières Exxon Mobil et Chevron bondissent de 2,3% et 5,1% ⁠respectivement dans les premiers échanges, tandis que ConocoPhillips, et Halliburton prennent 5,9% et 7,6%.

Les cours du pétrole se sont stabilisés après avoir chuté plus tôt lundi.

"(Il pourrait) s'agir ​d'un choc géopolitique, mais pour les marchés, ce n'est pas un séisme sur les prix du pétrole (...)", selon Lale Akoner, analyste chez eToro.

"La plupart des risques de ⁠perturbation sont déjà pris en compte dans les cours, il s'agit ​davantage d'une évolution structurelle lente que d'un déclencheur de fluctuations soutenues ​des prix du ​pétrole", ajoute-t-il.

"Les premiers effets devraient se faire sentir dans le secteur du raffinage aux ​États-Unis (...) Les raffineurs disposant d'installations complexes pourraient ⁠voir leur rentabilité marginale s'améliorer."

La prudence reste cependant de mise, peu avant la publication des données de l'Institute for Supply Management (ISM) sur l'activité manufacturière en décembre, qui devrait donner plus d'indications sur l'impact des droits de douane et du "shutdown" sur la première ‌économie mondiale.

(Rédigé par Augustin Turpin, ‌édité par Blandine Hénault)