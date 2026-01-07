Hausse en vue en Europe, le dossier vénézuélien pèse sur le pétrole

Le logo de l'opérateur boursier Euronext sur un bâtiment du quartier financier de la Défense à Courbevoie

par Blandine Henault

Les principales Bourses européennes, hormis Londres, sont attendues en légère hausse mercredi à l'ouverture, dans la foulée de Wall Street, alors que les cours du brut reculent après l'accord entre Caracas et Washington pour la ‍livraison de millions de barils de pétrole vénézuélien.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,21% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,24% pour le Dax à Francfort et de 0,05% pour le Stoxx 600 mais un repli de 0,19% pour le FTSE à ‌Londres.

A Wall Street, le Dow Jones a signé la veille un record pour se rapprocher encore un peu plus du seuil des 50.000 points, sur fond d'optimisme autour du secteur des semiconducteurs et de l'essor de l'IA.

A l'image du repli attendu à Bourse de Londres, fortement ​pondérée en valeurs liées à l'énergie, la tendance en Europe pourrait être freinée par le recul des cours du brut.

Caracas et Washington sont ⁠parvenus à un accord pour l'exportation de deux milliards de dollars de pétrole vénézuélien aux Etats-Unis, a déclaré mardi le président américain Donald Trump, une démarche qui pourrait avoir notamment pour effet de détourner des flux à destination de la ⁠Chine tout en évitant au Venezuela des baisses de production ‍supplémentaires.

L'annonce du président américain intervient trois jours après la capture de Nicolas Maduro lors d'une attaque de ⁠l'armée américaine.

PÉTROLE

Le baril de Brent recule de 0,96% et celui du brut léger américain (WTI) perd 1,35%.

Donald Trump a indiqué mardi que le Venezuela allait "remettre" aux Etats-Unis entre 30 millions et 50 millions de barils de pétrole visés par des sanctions.

"Ce pétrole va être vendu à son prix de marché, et cet ​argent sera contrôlé par moi, en tant que président des Etats-Unis d'Amérique, pour garantir qu'il est utilisé au profit du peuple vénézuélien et des Etats-Unis!", a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

Pour Tina Teng, stratège marchés chez Moomoo ANZ, les déclarations du président américain montre qu'il préfère augmenter l'offre plutôt que la ⁠limiter, ce qui alimente les inquiétudes sur une surproduction sur le marché mondial.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

Wall Street a progressé ​mardi, soutenue par l'envolée des valeurs liées aux semi-conducteurs sur un regain d'optimisme autour de l'intelligence artificielle, par ​la hausse de Moderna et par ​un record du Dow Jones.

Ce dernier a gagné 0,99% à 49.462,08 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 0,62% à 6.944,82 points.

Le Nasdaq ​Composite a avancé de son côté de 0,65% à 23.547,173 points.

Moderna a bondi de ⁠10,84% après que BofA Global Research a relevé son objectif de cours sur le laboratoire.

EN ASIE

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a terminé en baisse de 1,06%, après avoir touché un record en clôture la veille.

En Chine continentale, les places boursières se maintiennent sur des plus hauts de près de 10 ans. L'indice composite de la Bourse de Shanghai est stable et le CSI 300 des grandes capitalisations abandonne 0,4%.

La Bourse de Hong Kong subit des prises de ‌profit sur le segment technologique et recule de 1,18%.

En Australie, l'indice S&P/ASX 200 a progressé de 0,15%, soutenu par un bond des métaux industriels.

CHANGES/ TAUX

Le dollar reste sur la défensive dans l'attente de la publication d'une série de données économiques, notamment le rapport sur l'emploi attendu vendredi.

Le billet vert est stable face à un panier de devises de référence.

Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans recule de deux points de base, à 4,1593%.

L'euro varie peu, autour de 1,1693 dollar.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 7 JANVIER:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 07h00 Ventes au détail Novembre +0,2% -0,3%

FR 07h45 Moral des ménages Décembre 90 89

DE 08h55 Taux de chômage Décembre 6,3% 6,3%

EZ 10h00 Inflation IPCH (préliminaire) Décembre 2,0% 2,1%

US 15h00 Commandes à l'industrie Octobre -1,2% +0,2%

US 15h00 Enquete Jolts Novembre 7,6 mlns 7,67 ‌mlns

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)