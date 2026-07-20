Wall Street ouvre en hausse avec la reprise de la "tech"

La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, les valeurs des semi-conducteurs reprenant des couleurs après le recul enregistré la semaine dernière, alors que s'ouvre une semaine charnière en termes de résultats et que le Moyen-Orient retient l'attention.
Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 136,27 points, soit 0,26%, à 52.282,69 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,54% à 7.498,19 points.
Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,82%, soit 208,09 points, à 25.728,34 points.
L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX prend plus de 3% à l'ouverture, après avoir clôturé vendredi à plus de 20% en dessous de son plus haut historique atteint fin juin, confirmant ainsi une tendance baissière. Il affichait toutefois une hausse d'environ 65% depuis le début de l'année.
La forte hausse des dépenses d'investissement dans l'intelligence artificielle (IA) a propulsé les valeurs des fabricants de puces, contribuant à ce que les indices américains à forte composante technologique atteignent des niveaux records.
Mais le recul enregistré la semaine dernière par le secteur a fait craindre que le rallye technologique ne soit allé trop loin.
"La marge d'erreur est un peu plus étroite sur le marché à l'heure actuelle. Tout événement ou toute nouvelle concernant les résultats pourrait probablement faire baisser le marché", a déclaré Jack Herr, analyste en investissement senior chez GuideStone Funds.
"À l'approche du second semestre, les attentes du marché sont plus élevées qu'auparavant", a-t-il ajouté.
Les investisseurs suivent également de près la situation au Moyen-Orient, marquée par un neuvième jour consécutif de reprise des hostilités.
Des médiateurs ont transmis à l'Iran une proposition prévoyant un cessez-le-feu de dix jours afin de trouver les moyens de relancer l'accord provisoire conclu en juin, a dit à Reuters un haut responsable iranien, venant apaiser quelque peu les marchés.
Toutefois, les Houthis mettent en oeuvre un blocus naval contre l'Arabie saoudite avec effet immédiat, a annoncé lundi leur porte-parole militaire dans un discours télévisé.
Aux valeurs, Domino's Pizza DPZ.O gagne 3,8% après que le chiffre d'affaires trimestriel de la chaîne de pizzerias a légèrement dépassé les estimations.
Les semi-conducteurs sont ainsi en hausse, Micron Technology
MU.O et Western Digital WDC.O progressant respectivement 5% et 4,5%.
* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur L8N43M08X
(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benjamin Mallet)
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NYSE Nasdaq
Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O
25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O
Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O
Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O
Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1
Statistiques du marché...................... US/STATS1
Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR
Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1
Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY
Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX
Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR
Valeurs ex-dividende........................... XDIV
Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|
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