Wall Street ouvre en hausse avec l'apaisement des tensions au Moyen-Orient

La Bourse de New York a ouvert en nette hausse lundi, les investisseurs accueillant avec soulagement la reprise des négociations entre les États-Unis et l'Iran, tout en restant attentifs aux nouvelles turbulences qui agitent le secteur technologique.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 151,38 points, soit 0,29% à 52.027,49 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,43% à 7.385,99 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC prend 0,74% à 25.484,96 points.

Les équipes techniques iraniennes et américaines doivent se réunir à Doha dans les prochains jours, a déclaré lundi une source à Reuters, ce qui marque un retour à la voie diplomatique après plusieurs jours d'hostilités dans le Golfe qui mettent en évidence la fragilité de l'accord provisoire conclu le 17 juin dernier entre Washington et Téhéran pour mettre fin à leur guerre.

Cet apaisement des tensions rassure les investisseurs, qui sortent par ailleurs d'une semaine tout aussi tendue pour les géants de la technologie, et en particulier pour les fabricants de semi-conducteurs destinés à l'IA, avec la résurgence des craintes concernant les dépenses colossales et les valorisations élevées du secteur.

Micron MU.O et Intel INTC.O perdent encore près de 4% dans les premiers échanges lundi.

Les investisseurs attendent par ailleurs l'intervention du président de la Réserve fédérale (Fed), Kevin Warsh, lors du forum de la Banque centrale européenne (BCE) à Sintra (Portugal), qui débute ce lundi, dans un contexte de craintes inflationnistes où la moindre déclaration des responsables des banques centrales est suivie de très près.

Les données économiques devraient également marquer le rythme de la semaine, avec la publication, prévue jeudi, du rapport mensuel sur l'emploi, qui a toujours une grande influence dans l'évaluation de la santé de l'économie américaine, ainsi que dans les anticipations des investisseurs en matière de taux d'intérêt.

Sur le reste des valeurs, ComCast CMCSA.O , qui a annoncé lundi son intention de se scinder en deux sociétés indépendantes cotées en Bourse, grimpe de plus de 7%.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N4310J4

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|