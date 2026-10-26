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Wall Street ouvre en hausse avant les résultats des géants technologiques
information fournie par AFP 26/10/2026 à 15:34

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Un écran à la Bourse de New York, le 19 octobre 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

Un écran à la Bourse de New York, le 19 octobre 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York évoluait en hausse lundi, à l'entame d'une semaine marquée par les résultats de plusieurs géants technologiques, tandis qu'Anthropic vient de rendre public son dossier d'introduction en Bourse.

Vers 14H20 GMT, le Dow Jones prenait 0,71 %, l'indice Nasdaq 0,67 % et l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,69 %.

"La semaine va être particulièrement chargée", résume auprès de l'AFP Sam Stovall, analyste de CFRA.

"Les résultats trimestriels de Microsoft (mercredi), Alphabet (mercredi) et Amazon (jeudi) revêtent une importance particulière, les investisseurs cherchant à être rassurés sur les dépenses liées à l'IA et les perspectives de croissance après la récente vague de ventes", notent les experts de Briefing.com.

Le secteur technologique a été secoué une nouvelle fois la semaine dernière par des inquiétudes liées à la rentabilité des investissements massifs nécessaires au développement de cette technologie.

"Sous l'effet d'achats à bon compte", les géants des semi-conducteurs - indispensables pour construire les centres de données où sont entraînés les modèles d'IA - gagnaient un peu de terrain lundi (Nvidia +2,08 %, Broadcom +1,24 %, AMD +0,96 %), remarquent les analystes de Briefing.com.

Les investisseurs digèrent aussi lundi le très attendu dossier d'introduction en Bourse d'Anthropic (créateur du chatbot Claude), rendu public avant l'ouverture de Wall Street.

Si l'entreprise insiste sur les risques liés à l'IA, le document confirme aussi la croissance météorique de la start-up: elle a réalisé, au premier semestre, un chiffre d'affaires de 16,3 milliards de dollars, contre 4,6 milliards pour l'ensemble de l'année 2025.

Anthropic est attendue sur le Nasdaq dès novembre, dans ce qui pourrait être la plus grande introduction en Bourse de l'histoire.

En parallèle, "la progression du marché est aussi favorisée par un léger recul des prix du pétrole" après une nouvelle flambée la semaine passée, souligne M. Stovall.

Dans ce contexte, sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'État américain se détendait à 4,96 %, contre 4,99 % à la clôture vendredi.

Les opérateurs attendent désormais la réunion de la banque centrale américaine mardi et mercredi.

Ils tablent majoritairement sur un statu quo, mais seront à l'affût de tout commentaire de responsables pouvant les renseigner sur le futur de la politique monétaire.

Les membres de la Fed ont "clairement fait passer le message qu'ils entendaient lutter contre l'inflation (...) mais sans en faire trop", estime M. Stovall.

La place américaine accueillera jeudi l'indice d'inflation PCE pour le mois de septembre, attendu en légère hausse.

Au tableau des valeurs, Meta (Facebook, Instagram), reculait de 1,83 % à 630,85 dollars, les opérateurs digérant son projet de lever 35 milliards de dollars pour soutenir ses investissements dans l'intelligence artificielle.

Le groupe aérospatial SpaceX perdait 1,56 % à 145,19 dollars, au lendemain de l'annonce par son patron Elon Musk d'une levée de 40 milliards de dollars de dette destinée à financer ses investissements dans les puces pour l'IA.

Nasdaq

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316,8000 USD NASDAQ -1,06%
AMAZON.COM
249,0900 USD NASDAQ +0,44%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
531,2800 USD NASDAQ +2,80%
META PLATFORMS
630,5600 USD NASDAQ -1,88%
MICROSOFT
532,6000 USD NASDAQ +1,54%
NVIDIA
216,0000 USD NASDAQ +2,39%
S&P GLOBAL
450,550 USD NYSE +0,08%
SPACEX
146,9000 USD NASDAQ -0,40%
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