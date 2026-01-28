 Aller au contenu principal
Wall Street ouvre en hausse avant la Fed, le S&P dépasse les 7.000 points
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 16:04

Des traders sur le parquet de la Bourse de New York

La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, l'optimisme autour de ‍l'IA ayant propulsé l'indice S&P 500 au-delà des 7.000 points pour la première fois de son histoire.

La décision de politique monétaire ‌de la Réserve fédérale (Fed) est attendue plus tard en cours de séance.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne ​0,16% à 49.082,13 points et le Standard & Poor's 500, ⁠plus large, progresse de 0,23% à 6.995,36 points après avoir culminé à 7.002,28 points.

Le Nasdaq Composite prend ⁠0,49% à 23.934,22 ‍points.

Les résultats financiers du sud-coréen SK Hynix, un ⁠fournisseur de premier plan de Nvidia, et du néerlandais ASML ont déclenché un rallye sur les valeurs technologiques en Asie, puis ​en Europe et la tendance se poursuit à Wall Street.

Dans le compartiment des semi-conducteurs, Nvidia grimpe de 1,7%, Micron de ⁠5% tandis qu'Intel s'envole de 10,6%.

Texas Instruments bondit pour ​sa part de 7,2% après avoir dévoilé des ​prévisions supérieures aux ​attentes pour le premier trimestre à la faveur de la ​demande pour les "data centers" destinés ⁠à l'IA.

Les investisseurs surveilleront la publication, après la clôture, des résultats trimestriels de trois grandes capitalisations américaines: Meta, Microsoft et Tesla.

Avant cela, ils prendront connaissance de la décision de politique monétaire de ‌la Réserve fédérale (Fed) à 19h00 GMT.

Un statu quo sur les taux est largement attendu mais les déclarations du président Jerome Powell, menacé d'une enquête pénale par l'administration Trump, seront d'autant plus suivies dans ce contexte.

(Rédigé ‌par Blandine Hénault)

