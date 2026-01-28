Italie: la confiance des entreprises s'améliore en janvier, surtout dans les services

( AFP / DAMIEN MEYER )

La confiance des entreprises a continué à s'améliorer au mois de janvier en Italie, notamment dans le secteur des services, a indiqué mercredi l'Institut national des statistiques (Istat).

Malgré la croissance limitée de l'économie italienne, l'indice de confiance des entreprises a atteint 97,6 en janvier, contre 96,6 en décembre 2025.

Avec un optimisme dans le transport et le tourisme, le secteur des services marque notamment une nette progression, avec un indice de 103,4, revenant à ses niveaux de début 2024.

Du côté des consommateurs, la confiance a légèrement rebondi (de 96,6 a 96,8), soutenue notamment par une vision positive de la situation économique générale, y compris au niveau du chômage, qui ne cesse de baisser.

La confiance reste faible dans l’industrie (89,2 en janvier), même si l'évaluation des carnets de commandes et du niveau de la production s'améliore.

Dans la construction (99,8), les entrepreneurs estiment que le niveau des commandes s’est nettement détérioré par rapport au mois dernier et prévoient une stabilité du niveau de l'emploi au sein de leurs entreprises, selon l'Istat.

Dans le commerce de détail (102,5), ils constatent une dégradation significative de l'évaluation des ventes courantes comme futures, ainsi que des niveaux de stocks.

Le moral des ménages et des entreprises est évalué grâce à des sondages effectués en début de mois.