Wall Street ouvre en hausse après de solides résultats de sociétés

La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, portée par de solides résultats de sociétés, notamment dans le secteur technologique.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 99,47 points, soit 0,19%, à 52.595,35 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, monte de 22,51 points, soit 0,29%, à 7.735,08 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC progresse de 184,24 points, soit 0,70%, à 26.609,06 points.

Les résultats trimestriels de SpaceX et de Super Micro Computer ont ravivé l'intérêt pour le secteur de l'intelligence artificielle (IA), ce qui rassure les investisseurs alors que les inquiétudes concernant la rentabilité de cette technologie avaient déclenché une vague de ventes sur les titres liés à l'IA la semaine dernière.

Space X SPCX.O , la société d'Elon Musk spécialisée dans les fusées et les technologies spatiales, grimpe de 8,56% après que le milliardaire a déclaré mardi qu'une fusion entre SpaceX et Tesla TSLA.O serait "une bonne idée". SpaceX a également enregistré son premier bénéfice en tant que société cotée en Bourse. L'action Tesla progresse de 2,20%.

Super Micro SMCI.O s'envole de 14% après que le fabricant de serveurs d'IA a annoncé des prévisions de chiffre d'affaires et de marge bénéficiaire pour le trimestre en cours supérieures aux attentes de Wall Street, reflet du maintien d'une solide demande dans l'IA.

Ses concurrents HPE HPE.N et Dell DELL.N avancent respectivement de 3,81% et de 6,81%.

En revanche, Netflix NFLX.O chute de 4,48%, le géant du streaming ayant publié une prévision de bénéfice pour le quatrième trimestre inférieure aux attentes, quelques jours après avoir supprimé 6% de ses effectifs.

AT&T T.N abandonne 4,50% malgré des résultats trimestriels meilleurs que prévu. L'opérateur télécoms a cependant indiqué s'attendre à ce que son Ebitda ajusté au quatrième trimestre soit impacté par la hausse des coûts de marketing et d'acquisition de clients.

Les investisseurs attendent désormais les publications financières de Meta META.O (+1,42%) et Tesla, prévues après la clôture de Wall Street.

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(Rédigé par Claude Chendjou; avec la contribution de Purvi Agarwal et Tharuniyaa Lakshmi; édité par Benoit Van Overstraeten)

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|