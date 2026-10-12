PHOTO D'ARCHIVES : Un panneau de rue indiquant Wall Street est visible à l'extérieur de la Bourse de New York (NYSE) à New York.

La Bourse de New York ‌a ouvert sur de faibles variations lundi, les investisseurs se montrant prudents face ​à la hausse des cours pétroliers, en attendant les résultats des grandes banques américaines à partir de demain.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 92,0 points, ​soit 0,18%, à 51.746,95 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,05% à 7.815,72 ​points.

Le Nasdaq Composite cède 0,05%, soit 12,89 ⁠points, à 27.353,28 points.

Le Brent atteint son plus haut niveau depuis environ ‌deux semaines, s'échangeant à plus de 106 dollars le baril après les frappes meurtrières qui ont visé l'aéroport international de Ryad, ​capitale de l'Arabie saoudite, ce ‌week-end.

Alors que le président américain Donald Trump a annoncé ⁠dimanche que l'Ukraine et la Russie avaient convenu d'un cessez-le-feu sur les infrastructures énergétiques, contribuant à un recul des cours pétroliers, des contradictions émanant des principaux intéressés ⁠ont inversé la ‌tendance.

Le président ukrainien a démenti un tel accord, tandis que Moscou ⁠a déclaré lundi que les discussions à ce sujet se poursuivaient.

La saison ‌des résultats s'amorce mardi avec les publications des grandes banques américaines, ⁠avec notamment Wells Fargo, Goldman Sachs, Citigroup et JP Morgan.

Selon ⁠les données de LSEG ‌IBES, les bénéfices du S&P 500 devraient bondir de 30,6% au troisième trimestre.

Aux ​valeurs, Chipotle Mexican Grill perd 1,9% ‌après que Starbucks (+0,7%) a déclaré que la chaîne de café ne rachètera pas le groupe, mettant ainsi ​fin aux spéculations sur la potentielle plus grande acquisition jamais réalisée dans le secteur de la restauration.

Bristol Myers Squibb progresse de 2,4% après avoir ⁠annoncé que son traitement radiopharmaceutique expérimental avait considérablement ralenti la progression d'une tumeur gastro-intestinale rare.

Iren gagne 4% à la suite d'informations de presse rapportant qu'Anthropic avait conclu un contrat pluriannuel de services cloud avec cette société spécialisée dans les centres de données.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur [L8N45Y0F6]

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité ​par Benoit Van Overstraeten)