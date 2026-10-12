Wall Street ouvre en demi-teinte, prudence face au pétrole

La Bourse de New York a ouvert sur de faibles variations lundi, les investisseurs se montrant prudents face à la hausse des cours pétroliers, en attendant les résultats des grandes banques américaines à partir de demain.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI gagne 92,0 points, soit 0,18%, à 51.746,95 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, progresse de 0,05% à 7.815,72 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 0,05%, soit 12,89 points, à 27.353,28 points.

Le Brent LCOc1 atteint son plus haut niveau depuis environ deux semaines, s'échangeant à plus de 106 dollars le baril après les frappes meurtrières qui ont visé l'aéroport international de Ryad, capitale de l'Arabie saoudite, ce week-end.

Alors que le président américain Donald Trump a annoncé dimanche que l'Ukraine et la Russie avaient convenu d'un cessez-le-feu sur les infrastructures énergétiques, contribuant à un recul des cours pétroliers, des contradictions émanant des principaux intéressés ont inversé la tendance.

Le président ukrainien a démenti un tel accord, tandis que Moscou a déclaré lundi que les discussions à ce sujet se poursuivaient.

La saison des résultats s'amorce mardi avec les publications des grandes banques américaines, avec notamment Wells Fargo

WFC.N , Goldman Sachs GS.N , Citigroup C.N et JP Morgan

JPM.N .

Selon les données de LSEG IBES, les bénéfices du S&P 500 devraient bondir de 30,6% au troisième trimestre.

Aux valeurs, Chipotle Mexican Grill CMG.N perd 1,9% après que Starbucks SBUX.O (+0,7%) a déclaré que la chaîne de café ne rachètera pas le groupe, mettant ainsi fin aux spéculations sur la potentielle plus grande acquisition jamais réalisée dans le secteur de la restauration.

Bristol Myers Squibb BMY.N progresse de 2,4% après avoir annoncé que son traitement radiopharmaceutique expérimental avait considérablement ralenti la progression d'une tumeur gastro-intestinale rare.

Iren IREN.O gagne 4% à la suite d'informations de presse rapportant qu'Anthropic avait conclu un contrat pluriannuel de services cloud avec cette société spécialisée dans les centres de données.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur L8N45Y0F6

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)

|1|========================================================

NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS |1|