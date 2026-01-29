Wall Street ouvre en demi-teinte alors que les marchés digèrent les dépenses massives en IA des grandes entreprises technologiques

Futures en hausse: Dow 0,06%, S&P 500 0,21%, Nasdaq 0,11%

Meta et Tesla en hausse, Microsoft en baisse après les résultats trimestriels

Caterpillar progresse suite à la publication d'un bénéfice plus élevé au 4ème trimestre

Les résultats d'Apple sont attendus après la clôture des marchés

(Mise à jour avec les commentaires des analystes, les prix avant la cloche) par Pranav Kashyap et Twesha Dikshit

Wall Street semblait se diriger vers une ouverture instable jeudi, alors que les investisseurs se sont penchés sur les résultats des méga-capitalisations technologiques qui ont mis en évidence une nouvelle augmentation des dépenses en intelligence artificielle, tandis que la Réserve fédérale a maintenu ses taux d'intérêt comme prévu.

Meta META.O a bondi de près de 8,9 % dans les échanges de pré-marché, le géant des médias sociaux ayant associé des prévisions de revenus optimistes à un bond de 73 % de son budget d'investissement pour cette année. Tesla

TSLA.O a augmenté de 1,8 % après avoir présenté des plans visant à plus que doubler ses dépenses d'investissement pour atteindre un niveau record.

Microsoft MSFT.O , en revanche, a chuté de 6,8 %, car ses revenus liés à l'informatique dématérialisée n'ont pas impressionné, ce qui a ravivé les craintes que les dépenses considérables engagées dans le cadre de son alliance OpenAI ne se traduisent pas assez rapidement en termes de monétisation.

Les derniers résultats de trois des "Sept Magnifiques" suggèrent que les investisseurs sont prêts à ignorer les dépenses massives en matière d'IA tant qu'ils s'attendent à ce qu'elles produisent des résultats tangibles.

Le groupe - qui représente environ un tiers de la valeur de marché de l'indice S&P 500 - a été à l'origine d'une grande partie de la hausse des actions américaines et son prix reste élevé, ce qui rend les investisseurs de plus en plus sensibles à la question de savoir si l'élan des dépenses s'accompagne d'une monétisation.

"C'est une toute autre histoire que leurs résultats du trimestre dernier et, au vu de la réaction et du sentiment, il y a peut-être un peu de désengagement avant la publication", a déclaré Adam Turnquist, stratégiste technique en chef chez LPL Financial.

Apple AAPL.O a augmenté de 0,6% avant ses résultats après la fermeture des marchés.

À 08:34 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 30 points, ou 0,06%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 14,75 points, ou 0,21%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 29 points, ou 0,11%.

LES BÉNÉFICES SE POURSUIVENT

Parmi les autres bénéfices notables, Caterpillar

CAT.N et Mastercard MA.N ont augmenté respectivement de 1,1 % et de 2,4 %, après avoir affiché un bénéfice plus élevé pour le trimestre.

L'entreprise de défense Lockheed Martin LMT.N a progressé de 4,6 % après avoir annoncé des bénéfices pour 2026 supérieurs aux attentes de Wall Street. Le secteur .SPLRCAERO a gagné près de 40 % en 2025, contre 16,4 % pour le S&P 500.

Les actions de Southwest Airlines LUV.N ont augmenté de 6,3 % après que la compagnie aérienne a prévu un bénéfice annuel plus élevé que prévu.

L'entreprise phare IBM IBM.N a bondi de 8,8 % après avoir dépassé les estimations concernant ses bénéfices du quatrième trimestre.

DÉCISION DE LA FED ATTENDUE

Les mouvements liés aux bénéfices ont eu lieu alors que la Fed a laissé ses taux inchangés, ce qui a permis aux marchés de se concentrer sur les tendances en matière de dépenses technologiques.

Le président Jerome Powell a déclaré que la Fed dépendrait des données et que les risques de hausse de l'inflation et de baisse de l'emploi avaient diminué.

Les opérateurs ont maintenu intactes leurs attentes en matière de réduction des taux, continuant à fixer le prix de la première réduction pour le mois de juin, selon l'outil FedWatch du CME.

Le S&P 500 et le Dow Jones ont clôturé pratiquement inchangés, tandis que le Nasdaq n'a connu qu'une légère hausse.

Les demandes initiales d'allocations chômage sont tombées à 209 000 pour la semaine qui s'est terminée le 24 janvier. Les analystes s'attendaient à un chiffre de 205 000.

Pendant ce temps, le président américain Donald Trump et le chef de la minorité sénatoriale Chuck Schumer sont parvenus à un accord pour négocier de nouvelles restrictions sur les agents d'immigration fédéraux, ce qui pourrait éviter une fermeture du gouvernement, a rapporté le New York Times.

La date limite de financement est fixée à vendredi minuit.

Parmi les autres mouvements boursiers, les mineurs de terres rares ont glissé à la suite d'un rapport selon lequel l'administration Trump prendrait du recul par rapport aux planchers de prix des minéraux critiques.

USA Rare Earth USAR.O a chuté de 8,9 %, MP Materials

MP.N a perdu 3,6 %, tandis que Critical Metals CRML.O et United States Antimony UAMY.A ont chuté de plus de 6 % chacun.