Wall Street ouvre en baisse, s'inquiète d'une guerre prolongée

Des opérateurs à la Bourse de New York le 5 mars 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
La Bourse de New York continue d'être sous pression jeudi face à la flambée des prix du pétrole, se montrant peu convaincue par le déblocage annoncé des réserves stratégiques pour atténuer les conséquences de la guerre au Moyen-Orient.
Dans les premiers échanges, le Dow Jones perdait 1,17%, l'indice Nasdaq reculait de 0,87% et l'indice élargi S&P 500 cédait 0,82%.
Nasdaq
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer