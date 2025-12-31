 Aller au contenu principal
Wall Street ouvre en baisse pour la dernière séance de 2025
information fournie par Reuters 31/12/2025 à 15:50

La Bourse de New York a ouvert en légère baisse mercredi, dans des volumes d'échanges faibles pour la dernière séance d'une année 2025 chahutée.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI recule de 0,17% à 48.284,48 points. Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, perd 0,13% à 6.886,81 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC abandonne 0,16%, à 23.382,03 points.

Sur l'ensemble de l'année, le Dow Jones s'achemine vers un gain de 13%, le S&P 500 de 17% et le Nasdaq de 21%.

Si 2025 se finit sur des progressions à deux chiffres, les trois indices américains n'en ont pas moins connu une année tumultueuse, marquée par l'incertitude autour des politiques du président Donald Trump, revenu à la Maison blanche en janvier.

Mais l'engouement autour du développement de l'intelligence artificielle (IA), conjugué à l'apaisement des tensions commerciales et l'assouplissement monétaire de la Réserve fédérale américaine, ont soutenu les marchés d'actions américains.

Aux valeurs, Nike NKE.N avance mercredi de 1,6%. Selon un document déposé auprès de la SEC, le gendarme boursier américain, le directeur général de l'équipementier sportif, Elliott Hill, a acheté lundi des actions du groupe pour environ un million de dollars, soit 16.388 actions à 61,1 dollars l'unité.

(Rédigé par Blandine Hénault)

