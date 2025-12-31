 Aller au contenu principal
USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 31/12/2025 à 12:03

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,14% pour le Dow Jones .DJI , de 0,25% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,36% pour le Nasdaq .IXIC :

* NIKE NKE.N prend 2,1% en avant-Bourse. Un document déposé auprès de la SEC, le gendarme boursier américain, indique que le directeur général de l'équipementier sportif, Elliott Hill, a acheté lundi des actions du groupe pour environ un million de dollars, soit 16.388 actions à 61,1 dollars l'unité.

Tim Cook, directeur général d'APPLE AAPL.O et membre du conseil d'administration de Nike, a également acheté des actions Nike d'une valeur de trois millions de dollars la semaine dernière, ce qui avait fait grimper le titre de 5%.

* SECTEUR DE L'IA - Selon des sources, NVIDIA NVDA.O fait face à une forte demande pour ses puces H200 destinées à l'intelligence artificielle (IA) en provenance des entreprises technologiques chinoises et a contacté Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW pour accélérer leur production.

Par ailleurs, SoftBank Group 9984.T a annoncé avoir finalisé un investissement de 41 milliards de dollars dans OpenAI, l'un des plus importants tours de financement privé jamais réalisés, ce qui permet au groupe japonais de détenir désormais une participation d'environ 11% dans le créateur de ChatGPT.

* SECTEUR DE LA DÉFENSE - Les navires chinois s'éloignaient mercredi de Taïwan après deux jours de vastes exercices militaires menés par Pékin et visant à simuler un blocus de l'île, qui reste en état d'alerte. Cette démonstration de force qui a suscité l'inquiétude des alliés occidentaux de Taïwan, au premier rang desquels figurent les Etats-Unis.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

APPLE
273,0800 USD NASDAQ -0,25%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 367,06 Pts Index Ex -0,20%
NASDAQ Composite
23 419,08 Pts Index Ex -0,24%
NIKE -B-
61,190 USD NYSE -0,05%
NVIDIA
187,5400 USD NASDAQ -0,36%
S&P 500 INDEX
6 896,24 Pts CBOE -0,14%
SOFTBANK GROUP
24,390 EUR Tradegate -2,05%
TAIWAN SEMICON
17,2402 USD OTCBB 0,00%
L'offre BoursoBank