Wall Street ouvre en baisse, minée par l'annonce d'un blocus des ports iraniens

Façade de la Bourse de New York, le 8 avril 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, minée par le blocus des ports iraniens annoncé par les Etats-Unis après l'échec de pourparlers avec l'Iran à Islamabad.
Dans les premiers échanges, le Dow Jones reculait de 0,52%, l'indice Nasdaq perdait 0,26% et l'indice élargi S&P 500 lâchait 0,23%.
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