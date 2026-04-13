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Wall Street ouvre en baisse, minée par l'annonce d'un blocus des ports iraniens
information fournie par AFP 13/04/2026 à 15:43

Façade de la Bourse de New York, le 8 avril 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Façade de la Bourse de New York, le 8 avril 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, minée par le blocus des ports iraniens annoncé par les Etats-Unis après l'échec de pourparlers avec l'Iran à Islamabad.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones reculait de 0,52%, l'indice Nasdaq perdait 0,26% et l'indice élargi S&P 500 lâchait 0,23%.

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1 commentaire

  • 15:49

    Tout le monde est miné en ce moment ! Quand le temps se couvre on rentre chez soi et on attend l'éclaircie.

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