Wall Street ouvre en baisse, les yeux rivés sur la guerre en Iran
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 15:43

La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi, alors que le conflit au Moyen-Orient est entré dans son sixième jour, alimentant les craintes de pressions inflationnistes qui pourraient compliquer les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 390,21 points, soit 0,80%, à 48.349,20 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,46% à 6.837,99 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 0,46%, soit 104,17 points, à 22.703,31 points.

Téhéran a été visé par une nouvelle vague de bombardements israéliens jeudi matin, la campagne militaire lancée par les Etats-Unis et Israël se poursuivant contre la République islamique, qui a de son côté lancé des salves de missiles contre l'Etat hébreu et des bases kurdes dans le nord de l'Irak.

Une perturbation prolongée du trafic maritime dans le détroit stratégique d'Ormuz risque d'alimenter davantage les pressions inflationnistes liées aux coûts de l'énergie et du transport maritime, à un moment où les droits de douane américains ont déjà compliqué les perspectives de politique monétaire de la Fed.

Les décideurs politiques ont largement reconnu la nécessité d'attendre et d'évaluer l'impact sur l'économie, même si les investisseurs anticipent que les pressions sur les prix repousseront ont la baisse attendue de 25 points de base du taux d'intérêt de la Fed de juillet à septembre, selon les données compilées par LSEG.

"Les perspectives politiques de la Réserve fédérale deviennent plus compliquées. Un choc énergétique prolongé réduirait la flexibilité des baisses de taux, en particulier si l'inflation globale repartait à la hausse. Ce risque est désormais pris en compte en temps réel par les marchés", a dit Daniela Hathorn, analyste de marché senior chez Capital.com.

Aux valeurs, les prévisions optimistes de Broadcom AVGO.O , qui prévoit que ses revenus liés aux puces d'intelligence artificielle dépasseront les 100 milliards de dollars l'année prochaine, ont soutenu le moral des investisseurs, faisant grimper l'action du concepteur de puces de 2,45%.

Trade Desk TTD.O bondit de 26,28% après que The Information a rapporté qu'OpenAI a entamé des discussions préliminaires avec la société de technologie publicitaire en vue de vendre des publicités.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Benoit Van Overstraeten)

Valeurs associées

BROADCOM
323,6900 USD NASDAQ +1,94%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 413,79 Pts Index Ex -0,67%
NASDAQ Composite
22 752,00 Pts Index Ex -0,24%
S&P 500 INDEX
6 847,68 Pts CBOE -0,32%
THE TRADE DESK RG-A
31,6983 USD NASDAQ +25,94%
USA BENCHMARK 10A
4,133 Rates +0,65%
