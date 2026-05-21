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Wall Street ouvre en baisse, les espoirs de paix s'amenuisent
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 15:48

La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi, affectée par une nouvelle hausse des prix du pétrole, la position ferme de Téhéran concernant ses réserves d'uranium enrichi menaçant de compliquer encore davantage les négociations visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 147,10 points, soit 0,29% à 49.862,25 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,42% à 7.401,44 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 0,56%, soit 146,48 points, à 26.123,88 points.

Les cours du pétrole augmentent à nouveau jeudi, effaçant les baisses enregistrées la veille, après que Reuters a rapporté que le guide suprême de la République islamique estimait que les réserves iraniennes d'uranium enrichi devaient rester dans le pays.

Cette information met en évidence le durcissement de la position de Téhéran face à l'une des principales exigences des États-Unis dans le cadre des négociations de paix, et ont fait basculer dans le rouge les contrats à terme avant l'ouverture, entraînant une nouvelle hausse des rendements obligataires et du dollar.

Selon l'outil CME FedWatch, les investisseurs estiment désormais à 56,3% la probabilité que la Fed relève ses taux d'ici décembre.

"Nous pensons que les taux resteront élevés jusqu'à la fin de l'année et que la courbe restera plus ou moins au même niveau jusqu'à la fin de l'année", a déclaré Molly Brooks, stratège en taux d'intérêt américains chez TD Securities.

Les données économiques relatives au marché du travail publiées jeudi n'ont pas contredit cette vision, puisque le nombre d'inscriptions au chômage a diminué au cours de la semaine au 16 mai, ce qui donne encore plus de marge de manoeuvre à la banque centrale pour se concentrer sur sa lutte contre l'inflation.

Même si l'Iran monopolise l'attention, les investisseurs analysent également les résultats et les prévisions de Nvidia

NVDA.O , qui ne semblent pas avoir fait grande impression puisque l'action recule 1% dans les premiers échanges.

Les actions des entreprises spécialisées dans les infrastructures d'IA progressent, CoreWeave CRWV.O progressant de près de 3%.

Walmart WMT.O , qui a maintenu ses objectifs annuels, dans un contexte économique tendu aux États-Unis, recule de plus de 5%.

Ralph Lauren RL.N grimpe pour sa part de 9% après que le groupe de mode américain a dépassé les prévisions pour le quatrième trimestre, grâce à la demande soutenue des clients aisés.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N41Y0MP

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)

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