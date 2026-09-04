Wall Street ouvre en baisse, le rapport sur l'emploi attise les craintes d'une hausse des taux

PHOTO D'ARCHIVES : Un panneau de rue indiquant Wall Street est visible à l'extérieur de la Bourse de New York (NYSE) à New York.

La Bourse de New York a ‌ouvert en baisse vendredi, la publication de données meilleures que prévu sur l'emploi aux États-Unis ​incitant les investisseurs à renforcer leurs paris sur une hausse de taux par la Fed.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 147,37 points, soit 0,27%, à 53.538,74 points et ​le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,15% à 7.735,88 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,02%, soit 5,74 points, à ​26.578,32 points.

Les investisseurs assimilent les chiffres sur l'emploi ⁠aux États-Unis qui ont fait état, pour le mois d'août, d'une augmentation bien ‌plus importante des créations d'emplois, tandis que le chômage reste stable à 4,1%.

Le rapport du département du Travail a révélé que l'économie américaine avait ​créé 162.000 emplois en août, ‌alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur 56.000.

Face à ⁠ces données, les opérateurs réajustent leurs anticipations concernant la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed), les 15 et 16 septembre.

"Il s’agit évidemment d’un rapport très volatil, mais cela signifie ⁠qu’à ce stade, la ‌Fed va se concentrer sur l’inflation", a déclaré Josh Stevens, directeur des ⁠investissements chez Cresalta Investment Management.

Les contrats à terme sur les taux d’intérêt à court ‌terme laissent désormais entrevoir une probabilité de 65% d’une hausse, contre 55% ⁠avant la publication du rapport.

Ce relèvement des prévisions intervient alors que les ⁠marchés les avaient abaissées ‌la veille, à la suite des déclarations d'un membre des gouverneurs de la Fed, Christopher ​Waller, se disant enclin à un maintien ‌des taux si les données montraient un fléchissement des pressions inflationnistes.

Aux valeurs, Lululemon chute de 17,2% après que le ​fabricant de vêtements de sport a abaissé, pour la deuxième fois, ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice, soulignant les défis qui attendent la future directrice générale Heidi ⁠O'Neill.

Adobe perd 7,2% à la suite de la nomination d'Anil Chakravarthy comme successeur de Shantanu Narayen, président-directeur général de longue date, confiant à ce cadre de l'entreprise la mission de faire face à une vague de nouveaux concurrents spécialisés dans l'IA qui menacent la position dominante du groupe sur le marché des logiciels de conception.

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(Rédigé par Coralie Lamarque)