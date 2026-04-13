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Wall Street ouvre en baisse, le blocus des ports iraniens inquiète
information fournie par Reuters 13/04/2026 à 15:46

La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, l'appétit pour le risque étant freiné par l'échec des négociations entre les États-Unis et l'Iran et par le blocus des ports iraniens annoncé ensuite par le président américain.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones .DJI perd 232,37 points, soit 0,48% à 47.684,20 points et le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, recule de 0,21% à 6.802,66 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC cède 0,23%, soit 52,13 points, à 22.850,77 points.

Les prix du pétrole rebondissent au-dessus de 100 dollars le baril lundi alors que la marine américaine se prépare à mettre en oeuvre ce lundi à partir de 14h00 GMT un blocage du trafic maritime iranien, une action qui, selon Téhéran, équivaudrait à de la "piraterie".

Le locataire de la Maison blanche, dont les revirements ont provoqué de vives réactions sur les marchés depuis le début de la guerre fin février, réagissait ainsi à l'échec, ce week-end, des premières négociations entre Washington et Téhéran visant à parvenir à un accord pour une paix plus durable.

Cette nouvelle recrudescence des tensions met surtout en évidence la fragilité de l'accord de cessez-le-feu temporaire annoncé par les parties belligérantes la semaine dernière, ainsi que la brièveté de la reprise observée depuis lors sur les marchés, à un moment où la volatilité semble appelée à perdurer.

"La combinaison de négociations avortées et d'une reprise du conflit pourrait rendre difficile le maintien d'anticipations de désescalade par les marchés, et conduire à des ajustements de prix plus extrêmes", écrit Paul Diggle, chef économiste chez Aberdeen.

Les tensions géopolitiques relèguent au second plan les résultats de la banque américaine Goldman Sachs GS.N , dont l'action perd 3% en début de séance. Si le groupe a dépassé les prévisions de bénéfice, il l'a fait avec la marge la plus faible depuis près de deux ans.

La flambée des prix du pétrole pèse à nouveau sur le secteur du voyage, y compris les compagnies aériennes, tandis que les groupes énergétiques démarrent la séance dans le vert.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur nL8N40W0EI

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)

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