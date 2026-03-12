 Aller au contenu principal
Wall Street ouvre en baisse faute de signe d'accalmie au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 14:55

L'enseigne Wall Street à la Bourse de New York (NYSE) dans l'arrondissement de Manhattan à New York

La Bourse de New York a ‌ouvert en baisse jeudi, le Brent oscillant autour de 100 dollars le baril tandis que ​le conflit au Moyen-Orient ne montre aucun signe d'apaisement.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 566,17 points, soit 1,19%, à 46.851,10 points et le Standard & Poor's 500, plus large, ​recule de 0,83% à 6.719,45 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,88%, soit 199,09 points, à 22.517,04.

Le Brent varie autour de ​100 dollars le baril jeudi, après que deux ⁠pétroliers attaqués par des embarcations iraniennes chargées d'explosifs ont pris feu près du ‌port irakien de Bassorah, selon les autorités de Bagdad.

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a déclaré jeudi que la guerre au Moyen-Orient provoque la plus importante ​perturbation de l'approvisionnement en pétrole ‌de l'histoire, l'offre mondiale devant baisser de 8 millions de barils ⁠par jour en mars.

Dans un message lu à la télévision d'État, le nouveau Guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a déclaré que la fermeture du détroit d'Ormuz doit être utilisée ⁠comme un moyen de ‌pression sur l'ennemi.

En l'absence de signes d'accalmie au Moyen-Orient et avec la ⁠volatilité du pétrole, les investisseurs craignent une flambée de l'inflation. Goldman Sachs a repoussé ‌à septembre sa prévision concernant la prochaine baisse des taux de la ⁠Réserve fédérale américaine (Fed), alors que la banque américaine d'investissement tablait auparavant ⁠sur juin.

"Le problème est ‌que les investisseurs anticipent de plus en plus un conflit prolongé qui causerait des dommages ​économiques considérables", a déclaré Deutsche Bank.

Les actions ‌des compagnies aériennes telles qu'American Airlines et Southwest reculent de 3%, tout comme celles des compagnies de croisière Norwegian ​et Royal Caribbean, à nouveau pénalisées par les craintes liées à la flambée des prix du pétrole.

Morgan Stanley perd près de 5%, la banque américaine ayant limité ⁠les rachats sur l'un de ses fonds de crédit privés après une forte augmentation des demandes de retrait de la part des investisseurs.

Bumble bondit de plus de 40%, ses résultats trimestriels meilleurs que prévu et la refonte de son application de rencontre axée sur l'IA ayant ravivé l'optimisme des investisseurs.

(Rédigé par Coralie ​Lamarque, édité par Augustin Turpin)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

