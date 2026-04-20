Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York

La Bourse de New York ‌a ouvert en baisse lundi, l'impasse diplomatique dans laquelle se trouvent actuellement Washington ​et Téhéran venant effacer une partie des gains des séances précédentes.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 50,16 points, soit 0,10%, à 49.397,27 points ​et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,19% à 7.112,62 points.

Le Nasdaq Composite cède ​0,25%, soit 61,55 points, à 24.406,94.

L'annonce de ⁠la réouverture du détroit d'Ormuz vendredi par l'Iran avait contribué à ‌alimenter une forte hausse généralisée des marchés, le S&P 500 et le Nasdaq ayant atteint des sommets historiques pour la troisième ​séance consécutive.

Cette réouverture n'a ‌toutefois été effective que quelques heures, l'Iran estimant que ⁠le maintien du blocus des ports iraniens par les États-Unis était une violation du cessez-le-feu entre les deux parties. Quasiment plus aucun bateau n'est passé ⁠par le détroit ‌depuis samedi.

Ce revirement a fait repartir à la hausse les cours ⁠du pétrole, tout en assombrissant les perspectives d'une fin proche du ‌conflit et pesant ainsi sur le moral des investisseurs

L'Iran a exclu ⁠pour l'heure de participer à tout nouveau cycle de ⁠négociations, alors que le ‌cessez-le-feu avec les États-Unis prend fin dans la nuit de mardi à mercredi.

"Les ​progrès vers un cessez-le-feu durable et ‌la réouverture du détroit d'Ormuz restent marqués par deux pas en avant et un pas en ​arrière", a déclaré Lizzy Galbraith, économiste politique senior chez Aberdeen.

Aux valeurs, Marvell Technology gagne 5,45% à la suite d'une information de presse ⁠selon laquelle le groupe serait en pourparlers avec Google pour développer de nouvelles puces IA.

Le distributeur de produits de construction TopBuild grimpe de 17,47% après l'annonce dimanche d'un accord de rachat pour 17 milliards de dollars (14,46 milliards d'euros) par QXO qui perd 5%.

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(Rédigé par ​Coralie Lamarque, édité par)