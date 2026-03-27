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Wall Street ouvre en baisse: Dow Jones -0,67%, Nasdaq -0,54%, S&P 500 -0,49%
information fournie par AFP 27/03/2026 à 14:36

Un écran à la Bourse de New York, le 18 mars 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

Un écran à la Bourse de New York, le 18 mars 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a ouvert en baisse vendredi, sceptique face aux déclarations de Donald Trump concernant la guerre au Moyen-Orient et toujours inquiète de la hausse des cours du pétrole.

Dans les premiers échanges l'indice Dow Jones s'effritait de 0,67%, le Nasdaq se contractait de 0,54% et l'indice élargi S&P 500 cédait 0,49%.

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